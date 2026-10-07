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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Quién es Juan Manuel Rengifo, de buena nota en Selección Colombia?

¿Quién es Juan Manuel Rengifo, de buena nota en Selección Colombia?

En Gol Caracol le contamos un poco sobre la vida y la carrera de Juan Manuel Rengifo, jugador de Atlético Nacional que brilló con la Selección Colombia frente a Perú.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Juan Manuel Rengifo, jugador de Selección Colombia.
Juan Manuel Rengifo, jugador de Selección Colombia.
Getty Images.

Juan Manuel Rengifo empieza a escribir una nueva página en su carrera. El joven futbolista de Atlético Nacional tuvo su debut con la Selección Colombia de mayores el martes 6 de octubre, cuando ingresó para disputar los últimos 45 minutos frente a Perú, dejando buenas sensaciones por su precisión en los pases y su participación en las acciones a balón parado.

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Con apenas 21 años, Rengifo empieza a ganarse un espacio en el radar de la ‘Tricolor’. Su aparición ante Perú no es producto de la casualidad, sino el resultado de un proceso que comenzó cuando apenas era un niño y que lo llevó a recorrer diferentes etapas hasta consolidarse en Atlético Nacional.

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Nacido el 2 de abril de 2005, el futbolista descubrió desde muy pequeño su pasión por el balón. En una entrevista publicada por Atlético Nacional, recordó cómo fueron sus primeros pasos: “Soy un pelado al que siempre le ha gustado patear un balón, correr detrás de él, jugar con amigos y con mi familia”.

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El fútbol estuvo presente desde sus primeros años y contó con el respaldo de su padre, su hermano y su madre. A los tres años ya tenía la pelota como una de sus grandes compañeras y posteriormente comenzó su formación en la escuela Comfama, donde dio sus primeros pasos para convertirse en futbolista.

Juan Manuel Rengifo; jugador de Atlético Nacional
Juan Manuel Rengifo; jugador de Atlético Nacional
Fotografía de: AFP

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Su historia con Atlético Nacional

El vínculo con el conjunto antioqueño comenzó en 2018, cuando Rengifo tenía apenas 13 años. El director de scouting Juan Camilo Pérez fue clave para su llegada al club, del que ya era hincha desde muy pequeño.

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“Desde muy pequeño he seguido a Nacional. Llegar al club fue una bendición y un momento fundamental para mi proceso”, recordó el propio jugador en la entrevista con Atlético Nacional.

Durante su formación pasó por las categorías Sub-17 y Sub-20 y recibió enseñanzas de diferentes entrenadores, entre ellos Wilberth Perea, Sergio Rojo, Hernán Darío Herrera, Nicolás Herazo, León Villa, Lucas González y Diego Arias.

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Ese proceso también estuvo acompañado de dificultades, especialmente por la necesidad de combinar los estudios con el fútbol, pero el apoyo de su familia fue fundamental para que pudiera mantenerse firme en su objetivo.

Ahora, con la Selección Colombia

El sueño de convertirse en profesional ya es una realidad y Rengifo acaba de sumar otro capítulo importante con su estreno en la Selección Colombia.

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Frente a Perú, disputó el segundo tiempo y mostró recursos que llamaron la atención, especialmente con sus pases y ejecuciones a balón parado. Una presentación que puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa para el joven de Atlético Nacional.

Su historia, como él mismo reconoció, ha tenido momentos difíciles, pero también recompensas: “Es un camino difícil que muchos vivimos, pero que vale la pena”.

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