Así le quedó la canilla a Jhon Arias tras salvaje patada; se armó polémica en Brasil

Palmeiras goleó 0-4 al Vitoria en la noche de miércoles en el Brasileirao, en un partido que tuvo como protagonista al colombiano Jhon Arias, quien anotó uno de los goles de la noche, pero también fue víctima de una durísima patada que dejó uno, de los dos, expulsados del equipo local.

Por eso, tras el pitazo final, hubo reclamos del elenco negro y rojo por la actuación del árbitro, reclamando una tarjeta roja para un futbolista del 'verdao' y señalando que la entrada contra el chocoano no era para tanto.

Palmeiras mostró herida de Jhon Arias

Eso generó malestar en la interna del cuadro paulista, quien decidió pronunciarse a través de sus redes sociales con un extenso comunicado, refiriéndose a esas dos acciones en concreto, y de paso dejando la prueba de lo fuerte que fue la patada contra el jugador colombiano.



De entrada, el Palmeiras resaltó que "esta no es la primera vez (y ciertamente no será la última) que, en nombre de la verdad, debemos combatir las narrativas falsas creadas para presionar aún más a los profesionales del arbitraje en los partidos del Palmeiras y para poner en tela de juicio una victoria absolutamente legítima obtenida en el terreno de juego por nuestros atletas".

Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras. Getty Images.

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Seguido a eso, se enfocaron en la primera jugada discutida: "Analicemos lo sucedido en el partido de ayer en Salvador (BA). En el siguiente video se observa que el brazo del mediocampista Mauricio golpeó al defensor Cacá en la cara, lo que provocó que el número 18 recibiera una tarjeta amarilla. Sin embargo, no hubo ninguna otra fuerza o movimiento que justificara la recomendación del VAR de expulsión".

Y ahí de inmediato se refirieron a la dura patada contra Jhon Arias. "Esto fue diferente de la entrada que sufrió el delantero Arias y que provocó la expulsión del defensor Cacá. Cabe destacar que la entrada deslizante del jugador del Vitória impactó violentamente la pierna del colombiano, poniendo en riesgo su integridad física", se lee en el comunicado, que tuvo adjunto la imagen de cómo quedaron los taches y algunas heridas de la pierna del chocoano.

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Para terminar, el Palmeiras hizo un llamado al Vitoria y a otros clubes, puntualizando en que "los debates y desacuerdos son saludables en cualquier entorno democrático, como el fútbol. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando las opiniones distorsionan los hechos y sirven a los intereses de terceros".

Lo cierto es que el 'verdao' consiguió un definitivo y contundente 0-4 en su visita al Vitoria, en la fecha 21 del Brasileirao, donde están líder con 47 puntos, seguidos por el Flamengo que tiene 39 unidades, pero un partido menos. En el compromiso del miércoles fueron expulsados en el cuadro local Cacá y Luan Candido, en los minutos 37 y 40.