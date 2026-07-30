Así se comportó Messi en la final Argentina vs. España, que terminó con polémicas de la albiceleste

A poco más de diez días de haber culminado el Mundial 2026, que dejó como campeón a España tras vencer por la mínima diferencia a la Selección Argentina, salió a la luz declaraciones de algunas cosas que pasaron dentro del terreno de juego.

Se trata del ex arbitro esloveno Slavko Vinčić quien habló en entrevista sobre este icónico encuentro, tras haber anunciado su retiro como juez profesional, apenas días después de este partido.

En charla con 'medio Sport', el colegiado entró en materia sobre el comportamiento de Lionel Messi, a quien desde la vista de la prensa y fanaticada, se le vio muy explosivo durante los 90 minutos: "dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta”.

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En cuanto a la expulsión de Enzo Fernández, que condicionó los minutos finales de la final, mantuvo su postura sobre la decisión tomada durante el encuentro "no tuve demasiados problemas, tras ir a revisar el monitor Creo que la estrategia arbitral fue correcta".

Argentina vs España, Mundial 2026 AFP

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Además, Vinčić reconoció que en uno de los partidos más transcendentales del deportes rey, en el aire hay miles de emociones que se deben entender y leer "es la final del Mundial. Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto, por supuesto, es gestionar todo de alguna manera durante el partido”.

En cuanto al ser elegido como el arbitro para la final del Mundial 2026, admitió que para él fue más que un orgullo "al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. Y, por supuesto, también orgullo por la NZS y la organización arbitral. A lo largo de todos estos años, nos hemos llegado a conocer bien, sabemos lo que piensa cada uno, cómo se siente y nos entendemos. Esa es la base del éxito. Hemos pasado muchos días juntos en hoteles, seminarios, preparativos, partidos. Para mí, son como una segunda familia y sin ellos, lo que hemos logrado no habría sido posible, culminó el ex arbitro central", concluyó.

¿Por qué se retiró Slavko Vinčić?

Según la Federación del pequeño país adriático, con dirigir la final mundialista el árbitro de 46 años "consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia".

Además, recuerda que para coronar su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo proclamó el mejor árbitro del Mundial al mantener "el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite".

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El colegiado esloveno también fue galardonado con el prestigioso premio 'Giulio Campanati' en Italia por su labor arbitral en el Mundial de 2026.