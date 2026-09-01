Gustavo Puerta, rumbo a su nueva liga; apareció el billete y es esperado en Olympiakos, de Grecia

Reveladoras noticias llegan desde territorio europeo, referente a lo que será el futuro profesional de Gustavo Puerta; quien, tras 'ires y venires' en la presente ventana de transferencia, parece ser que ahora sí es definitiva su salida.

Y es que, pese al interés y 'coqueteos' de varios equipos que tenían en mente contratarlo para el inicio de esta temporada; solo hubo un club quien verdaderamente se sentó a negociar con el Racing de Santander, poniendo el dinero necesario sobre la mesa, para avanzar en el traspaso.

Justamente, ese equipo es el Olympiacos de Grecia, que ya finiquitó todos los detalles para sellar el fichaje de Gustavo Puerta, quien, incluso, es esperado en las próximas horas en Grecia para sellare su llegada al conjunto por el que paso James Rodríguez.

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"El Olympiacos se prepara para recibir en Grecia (quizás este mismo martes) a su principal objetivo de fichaje para esta temporada, ya que Vangelis Marinakis pagó la rescisión del contrato de Gustavo Puerta (23 años, Colombia, 1,73 m) por 16 millones de euros y lo incorpora al 'rojiblanco'", indicó de entrada el medio local 'Sport 24', que dio reveladores detalles sobre la historia del colombiano.



📸 Cuenta @SER_Cantabria que Gustavo Puerta ya está de camino a Grecia tras coger un avión desde Liou



🤝🏽 Deja el @realracingclub para firmar con el Olympiacos vía Nottingham Forest



✍️🏼 @OskarGarcia16

🗞 @diarioas pic.twitter.com/iP75v328KF — AS Cantabria 🗞️⚽ (@AsCantabria) September 1, 2026

Además de eso, en el portal griego enfatizaron en algunas precisiones del contrato, tales como la duración del mismo: "Los trámites se han completado y, según informaciones procedentes de España, el jugador llegará al Olympiacos . El contrato firmado por el colombiano es por cuatro años".

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¿Cuándo llegaría Gustavo Puerta a Grecia?

El futbolista colombiano ya es esperado en territorio griego, con 'bombos y platillos', pensando en lo que será su nueva etapa profesional en Europa.

Y justamente, referente a lo que podría ser su llegada a Grecia; en los medios internacionales dan detalles del tema, enfatizando que será más pronto que nunca; esto, teniendo en cuenta que ya vieron al 'cafetero' abordando vuelo en el aeropuerto de Bilbao.

El arribo de Puerta a Olympiacos podría ser este mismo martes 1 de septiembre.

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"La misma información indica que las cosas están tan avanzadas que podemos hablar de un traspaso que solo falta que el jugador venga a Grecia, pase los exámenes médicos, firme su contrato y sea anunciado", citó 'Sport 24', confirmando el inminente fichaje del colombiano por los griegos, que se finiquitará en las próximas horas; ¡es un hecho!

Cabe destacar que el mediocampista 'cafetero' viene de disputar la Copa del Mundo con la Selección Colombia; además, en su pasado por el equipo español, fue considerado como pieza clave, convirtiéndose en titular indiscutible durante la temporada pasada.