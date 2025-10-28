Decisión de Bayern Múnich genera alivio en la Selección Colombia Sub-17, antes del Mundial

La Federación Alemana de Fútbol hizo pública la lista de convocados para el próximo Mundial Sub-17. La gran sorpresa no fue un nombre incluido, sino la sorpresiva ausencia de Lennart Karl, el prodigio del FC Bayern de Múnich. Lo que se percibe como una baja mayúscula para la 'Mannschaft' juvenil, se traduce automáticamente en un respiro y una ventaja inesperada para sus rivales, especialmente la Selección Colombia Sub-17.

La ausencia de Karl no es la de cualquier jugador. Con apenas 17 años, el atacante ha sido catalogado como el futuro del fútbol alemán, una chapa recientemente consolidada con la recepción de la prestigiosa Medalla de Plata Fritz Walter de la DFB. Este galardón, que en su momento reconoció el potencial de figuras de la talla de Toni Kroos y Emre Can, subraya la inmensa calidad y la expectativa depositada en el joven bávaro.

Más aún, Karl ya ha trascendido las categorías juveniles, debutando y participando en diez partidos oficiales con el primer equipo del Bayern bajo la dirección del entrenador Vincent Kompany, evidenciando una progresión meteórica.

Su velocidad, potencia y olfato goleador lo convertían en el punto focal y la amenaza más contundente del esquema ofensivo alemán. Su no inclusión se interpreta, con alta probabilidad, como una decisión consensuada con el gigante bávaro para proteger su desarrollo y priorizar su consolidación en el fútbol de élite, evitando la sobrecarga física del calendario internacional juvenil.

Para la Selección Colombia Sub-17, esta noticia es un giro de suerte invaluable. Alemania, históricamente un peso pesado en cualquier categoría juvenil, pierde de golpe a su referencia ofensiva más letal y a un desequilibrante capaz de cambiar un partido en solitario.

Lennart Karl, celebrando un gol con sus compañeros del Bayern Múnich Foto: AFP

La ausencia del principal candidato a ser el jugador más desequilibrante del torneo elimina un obstáculo de clase mundial del camino de la 'tricolor' en la fase de grupos. Así, la determinación del Bayern de acelerar la integración de su joya en el fútbol profesional de élite tiene un efecto colateral directo y positivo para las demás selecciones en el Mundial Sub-17.

Mientras Karl se enfoca en brillar con los 'bávaros', Colombia y sus aspiraciones reciben un inesperado empujón que podría ser el factor clave para comenzar con pie derecho el torneo mundial.

Por otra parte, otro de los jugadores juveniles que ya tuvo minutos como profesional en el Bayern Múnich, Wisdom Mike, sí fue llamado para la cita orbital. El extremo izquierdo, que ya disputó 15 minutos con el primer equipo en la Bundesliga y la UEFA Champions League, será la principal carta de los 'teutones' para enfrentar a la Selección Colombia. El partido entre ambos combinados, válido por la primera fecha de la fase de grupos, se disputará el 4 de noviembre a las 9:45 am, partido en el que el elenco dirigido por Fredy Hurtado intentará aprovechar la ausencia de Karl para iniciar con una victoria el campeonato.