América de Cali vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay I-2026

El América de Cali recibirá al Millonarios el próximo domingo en un partido clave de la jornada 17 de la liga colombiana porque la posible clasificación de ambos equipos para los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura dependerá de lo que ocurra en ese encuentro.

A falta de tres jornadas para el cierre de la primera fase del campeonato, el América -que tiene un partido aplazado- es séptimo con 24 puntos y una victoria lo dejará muy cerca de la clasificación.

El Millonarios, dirigido por el argentino Fabián Bustos, lo tiene un poco más difícil porque ocupa el décimo lugar con 22 unidades.

Sin embargo, los dos equipos están motivados tras haber ganado sus partidos de la Copa Sudamericana esta semana. El América se impuso 2-1 al peruano Alianza Atlético, mientras que el Millonarios le ganó 1-0 al uruguayo Boston River.



Para este partido, la única baja de los caleños es la del lateral derecho Mateo Castillo.

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En cuanto al resto del equipo, se espera que sean titulares jugadores de buen nivel como el portero brasileño Jean Fernandes, el creativo Yeison Guzmán, el atacante Tomás Ángel y el delantero ecuatoriano Daniel Valencia.

El Millonarios tendrá que lidiar con la baja de una de sus figuras, el delantero argentino Rodrigo Contreras, que fue expulsado en el empate 1-1 del fin de semana pasado con el Independiente Santa Fe.

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El ariete posiblemente sea reemplazado por Radamel Falcao García o Carlos Darwin Quintero, quien anotó el gol con el que el Millonarios se impuso al Boston River esta semana.

La pelota rodará en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, a las 8:30 p.m. (hora Colombia), será arbitrado por Wilmar Roldán y tendrá la transmisión de la televisión cerrada de nuestro país.



Hora y dónde ver América de Cali vs. Millonarios

Fecha: domingo 19 de abril.

Hora: 8:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Pascual Guerrero, en Cali.

Transmisión: televisión cerrada.