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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América de Cali vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay I-2026

América de Cali vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay I-2026

Este domingo, en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali y Millonarios se enfrentarán por la fecha 17 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de abr, 2026
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América de Cali vs. Millonarios.
América de Cali vs. Millonarios.
América de Cali - Millonarios.

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