COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Benfica vs. Santa Clara, EN VIVO HOY: hora y dónde ver el partido de Richard Ríos

Benfica vs. Santa Clara, EN VIVO HOY: hora y dónde ver el partido de Richard Ríos

Después de lograr la clasificación al Mundial 2026 con la Selección Colombia, el mediocampista, Richard Ríos, vuelve a su club para afrontar un nuevo reto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 11, 2025 11:55 p. m.
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica, por la Liga de Portugal
Getty Images

