Benfica vs. Santa Clara, EN VIVO HOY: hora y dónde ver el partido de Richard Ríos

Porto, líder en solitario de la liga lusa, se enfrentará este sábado al Nacional de Madeira en la quinta jornada del campeonato, en un partido donde el internacional español Samu Aghehowa deberá regresar a su puesto en el once inicial de los 'dragones'.

El delantero melillense se recuperó antes de lo previsto de su lesión en el muslo izquierdo y disputó los últimos minutos del triunfo ante el Sporting (1-2), que catapultó al Oporto al liderato.

Además, el que le sustituyó durante su baja, el ex del Sevilla y del Barça, Luuk de Jong, se lesionó en un reciente partido de entrenamiento, por lo que Samu debería volver a ser la principal opción del ataque para el técnico italiano Francesco Farioli.

También el sábado, el Sporting intentará en su visita al campo del Famalicão volver a la senda de la victoria tras caer en el clásico.

Los 'leones' podrán contar con el buen nivel de uno de sus nuevos fichajes, el colombiano Luis Javier Suárez, que el pasado martes brilló con los colores de su país al anotar cuatro goles contra Venezuela (3-6).

Se enfrentarán a un Famalicão que ocupa el segundo puesto, sin ninguna derrota, y que esta semana ha visto cómo sus jugadores Justin de Haas y Lazar Carevic recibían los premios al mejor defensa y portero de agosto de la Liga, respectivamente.

Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en un partido de la Liga de Portugal AFP

En la recepción al campeón, el conjunto norteño no podrá contar con el defensa ecuatoriano Léo Realpe, sancionado, ni con el excanterano del Real Madrid Óscar Aranda, que estará de baja durante un largo periodo tras una grave lesión.

La quinta jornada de la Liga de Portugal arrancará este viernes con el Benfica, que se enfrentará al Santa Clara en su Estadio da Luz.

Las 'águilas' llegan tras una ajustada victoria por 1-2 en la ronda anterior frente al quipo propiedad del madridista Vinícius Júnior, el Alverca.

Frente al Santa Clara, la incógnita es el estado físico del capitán 'benfiquista', el central Nicolás Otamendi, tras haber jugado lesionado con Argentina, tal y como reveló en rueda de prensa el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni.



Hora y dónde ver Benfica vs. Santa Clara, con Richard Ríos

Día: viernes 12 de septiembre.

Hora: 2:15 p.m. (Colombia).

Estadio: Da Luz.

Jornada: fecha 5.

Transmisión: Gol TV Play.