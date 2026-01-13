Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Beyoglu Yeni Carsı S.F. vs. Fenerbahçe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Jhon Durán

Beyoglu Yeni Carsı S.F. vs. Fenerbahçe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Jhon Durán

Jhon Durán y compañía tendrán acción este miércoles en la Copa de Turquía, un partido donde tienen la obligación de brillar ante un rival de la Tercera Liga TFF.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Durán con el Fenerbahce.
Jhon Durán con el Fenerbahce.
Fenerbahce Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad