El fútbol en Europa no tiene pausa, pocas horas de descanso para los futbolistas. De esos balompié que comenzaron el 2026 con 'ritmo' fue el 'otomano', en este caso, con acción en la Copa de Turquía. El Fenerbahçe, que tiene en sus filas al delantero colombiano Jhon Durán, visitará al Beyoglu Yeni Carsı S.F..

Este compromiso es válido por la segunda fecha del grupo C, que también integran el Besiktas y el Rizespor. Los 'canarios amarillos' tienen la obligación de quedarse con los tres puntos por historia y nombre, teniendo en cuenta que su rival para esta contienda milita en la Tercera Liga TFF.

Además porque en la primera jornada de la Copa de Turquía, los dirigidos por Domenico Tedesco cayeron en condición de local contra Besiktas por marcador de 1-2, el pasado 23 de diciembre. En este compromiso, Durán no vio acción porque desde su club le generaron un permiso especial para poder disfrutar las festividades de fin de año. Decisión, que tras el resultado final, fue duramente criticada entre los hinchas del club 'amarillo' de la ciudad de Estambul.

Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, clave en la Supercopa de Turquía con un gol Getty Images

Beyoglu Yeni Carsı S.F. vs. Fenerbahçe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Jhon Durán

En ese orden de ideas, este compromiso por la segunda jornada del grupo C por la Copa de Turquía 2025/2026 está pactado para este miércoles 14 de enero y tiene como horario de inicio para Colombia de las 12:30 del día.



Este partido no tendrá transmisión en TV para nuestro país, pero los fanáticos de Jhon Jáder Durán y Fenerbahçe lo podrán ver EN VIVO por la página del medio turco 'A Spor'.

Además, en este portal podrá consultar ONLINE las mejores jugadas virales, golazos, asistencias y demás que tengan que ver con el artillero antioqueño, y quien viene de coronarse campeón de su club de la Supercopa de Turquía.