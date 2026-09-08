La ironía de Marino Hinestroza tras jugar contra Santa Fe; "se nota que me quieren mucho"

Marino Hinestroza volvió a jugar en la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, esta vez vestido con los colores del Vasco da Gama. El extremo vallecaucano fue titular y estuvo los 90 de juego en lo que fue el empate a cero goles del 'gigante de la colina' frente a Santa Fe, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El número '18' del elenco de Río de Janeiro dejó algunas buenas jugadas en el tapete verde del máximo escenario deportivo de la capital del país, y además, vio la tarjeta amarilla luego de un 'encontronazo' con Emanuel Olivera, en los instantes finales del compromiso.

Lo cierto es que concluido el 'primer round' entre 'leones' y el 'gigante de la colina', Marino dejó sus impresiones del juego. Valoró el resultado obtenido, teniendo en cuenta los los 2.640 metros de altitud de Bogotá.

La formación titular de Vasco da Gama frente a Santa Fe, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

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"Bien, la verdad. Vinimos aquí a llevarlos los tres puntos, pero sabíamos que iba a ser muy difícil por la altura, porque son un equipo que juegan bien con el balón y que tiene jugadores experientes. Nos llevamos un punto para la casa, que yo sé que nos va a dar confianza para enfrentar el partido de la mejor manera", dijo en primera instancia el exAtlético Nacional en charla con 'D Sports'.



Al ser consultado si era un partido especial para él, por lo que se jugó en Colombia y teniendo en cuenta su pasado en Atlético Nacional - club con el que logró celebrar en varias oportunidades -, Marino no dudó en decir que la cancha de El Campín le trae muy buenos recuerdos. Dejó una palabras con tinte sarcástico y de ironía.

"La verdad está plaza siempre ha sido agradecida conmigo, siempre he tenido buenos partidos aquí y se nota que la gente me quiere mucho también (risas)", terminó por decir el extremo de Vasco da Gama.

"SE NOTA QUE LA GENTE ME QUIERO MUCHO TAMBIÉN"



ATENCIÓN con la declaración de Marino Hinestroza, jugador de Vasco Da Gama, mientras se escucha de fondo a la gente de Independiente Santa Fe.



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¿Qué dijeron de Marino Hinestroza y su desempeño en Santa Fe vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?

En ese orden de ideas, y como es habitual en la prensa brasileña luego de este tipo de compromisos, salieron a la luz las habituales calificaciones para los protagonistas en cancha y el caso del exNacional no fue la excepción.

"No pudo concretar tras un buen centro de Spinelli. Falló el centro al área, pero realizó una buena jugada en una situación en la que Nuno no pudo marcar", se leyó en la reseña de 'Globo Esporte'. Y en cuanto a la calificación le otorgaron un cinco.

Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido del Brasileirao Getty Images