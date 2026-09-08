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Gol Caracol  / Pablo Repetto mantiene la fe intacta en Santa Fe; "vamos a ir a buscar la clasificación en Río"

Pablo Repetto mantiene la fe intacta en Santa Fe; "vamos a ir a buscar la clasificación en Río"

El DT de Santa Fe, Pablo Repetto, analizó lo que fue el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, este martes, y que finalizó 0-0 en El Campín.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe.
Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe.
Foto: AFP

Santa Fe lo intentó por todos los medios, pero no pasó del 0-0 este martes frente a Vasco da Gama en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Pablo Repetto estrellaron un balón en el palo, el arquero del elenco brasileño, Léo Jardim, tuvo un par de buenas atajadas, e incluso, a Iván Scarpeta le anularon un gol por fuera de lugar. Lo cierto es que todo se definirá el próximo martes en el Sao Januario.

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Finalizado el compromiso en El Campín, el timonel uruguayo al servicio del 'león', entregó su análisis de lo que fue el 'primer round' frente al 'gigante de la colina'. Repetto afirmó que los suyos fueron dominadores en gran parte del duelo, y lamentó que el golero de Vasco se haya lucido con esas buenas tapadas sobre el final de la contienda.

La formación titular de Santa Fe vs. Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La formación titular de Santa Fe vs. Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

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"Comenzamos bien, hicimos el gol que nos anulan, después de 15 minutos ellos manejaron y tuvieron un par de situaciones aisladas que nos inquietaron. Se cedieron espacios en el primer tiempo que le dieron ventajas a jugadores como Johan Rojas para protagonizar. Corregimos en el segundo tiempo, y por ese mismo sector tuvimos el dominio. Nos costó el tramo de los '15' hasta que cerró el primer tiempo. En el segundo tiempo tuvimos dos claras para el gol, pero el arquero se lució”, dijo el DT de Santa Fe, en rueda prensa.

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Pese a no lograr la ventaja en condición de local, Pablo Repetto confía en sus jugadores, tiene plena confianza en ellos para obtener la clasificación a la siguiente ronda en la 'otra mitad de la gloria'.

"La serie está abierta y vamos allá a jugarnos la clasificación. Necesitamos estar en muy buen nivel para poder cerrar en Río. Necesitamos ser sólidos defensivamente. Vamos a ir a buscar el pasaje a Río”, terminó por indicar el estratega de Santa Fe.

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Pablo Repetto
Pablo Repetto, DT de Santa Fe - Foto:
AFP

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¿Cuándo es la vuelta de esta serie por Copa Sudamericana?

El duelo de vuelta por cuartos de final entre Vasco da Gama y Santa Fe se llevará a cabo el próximo martes martes 15 de septiembre, en el Estadio Sao Januário, de la ciudad de Río de Janeiro, y con un horario establecido de las 5:00 de la tarde, en Colombia.

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