Directivo del Fenerbahce exaltó el trabajo de Jhon Durán: "Estuviste increíble"

Jhon Durán vive el mejor tramo de su periplo con la camiseta del Fenerbahce. El colombiano fue titular y anotó el segundo gol de su equipo en el partido de semifinales de la Supercopa de Turquía frente al Samsunspor, tanto con el que selló su paso al duelo que podría significar su primer título en tierras turcas.

Debido a su gran trabajo, el presidente del club, Sadettin Saran, se encontró momentos después con el colombiano y aprovechó para reconocerle su excelente rendimiento en cancha, lo cual quedó plasmado en un video en las redes sociales. "Jugaste de maravilla. Estuviste increíble", a lo que luego le agregó una pequeña broma al ver que Durán veía una bufanda que tenía puesta, "¿estás celoso porque no tienes esta bufanda? No tengas celos, ¿vale?", afirmó dejando ver que en el Fenerbahce todo es color de rosas ahora y hay momentos hasta para que haya risas entre ellos.

Sadettin Saran’dan Jhon Duran’a:



“Bugün çok güzel oynadın. Muhteşemdin adamım. Bu șal sende yok diye kıskanıyor musun? Kıskanç olma tamam mı?” pic.twitter.com/pMaxPBt1EH — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) January 7, 2026

Con su anotación de este martes, el delantero acumuló cinco goles en esta temporada, tras haberle marcado al Feyenoord, Besiktas, Galatasaray, Eyupspor y más recientemente al Samsunspor. Con la camiseta del 'amarillo- azul marino', ha disputado 16 encuentros, con esa cifra de tantos y tres asistencias en su haber, estadísticas que hacen ver que poco a poco se ha convertido en una pieza clave del club. En los éltimos cuatro juegos del Fenerbahce, el 'cafetero' ha aparecido siempre como titular, demostrando que está escalando puestos en la consideración de su técnico, Domenico Tedesco.



Jhon Durán hasta juega con sus compañeros

Antes de subirse a un avión, el nacido en Zaragoza (Antioquia) aprovechó para tener un divertido momento con el extremo Kerem Akturkoglu. En un video que se difundió en las redes sociales, se puede ver como el exAl Nassr juega al popular juego de 'piedra, papel o tijera' con el turco, para ver quién se subía primero a la aeronave. Entre risas, el colombiano bromeó con sus compañeros, mostrando que su relación con los miembros del equipo es muy buena y no existen problemas en la interna del club.



Kerem Aktürkoğlu ile Jhon Duran, merdivenden kim önce çıkacak diye taş kağıt makas yapıyor. pic.twitter.com/QYS6JBDQuE — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) January 7, 2026

Por otro lado, en el plano deportivo, Durán se prepara para afrontar el decisivo choque por el trofeo de la Supercopa turca el próximo sabado contra el Galatasaray, en el estadio Olimpico Ataturk, a las 12:30 p.m. (hora de Colombia). De conseguir el triunfo, sería el primer trofeo del colombiano en su carrera, por lo que este duelo tendrá un toque especial para él, además de poder ayudarlo a que la directiva de 'los canarios amarillos' piense en comprarlo definitivamente en el próximo mercado de fichajes de verano.