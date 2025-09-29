Chelsea vs. Benfica, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Richard Ríos por Champions League

Uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League será el que disputen Chelsea y Benfica, equipo en el que milita el colombiano Richard Ríos.

Cabe recordar que las ‘águilas’ fueron sorprendidas en la primera fecha del torneo por el Qarabag de Azerbaiyán, que tras ir perdiendo 2-0 remontó y se impuso 3-2 en el Estadio da Luz.

Hora y dónde ver Chelsea vs. Benfica

Richard Ríos y sus compañeros en Benfica en medio del juego contra Qarabag por la Champions. AFP

Con el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge, Chelsea y Benfica se enfrentarán por Champions League este martes 30 de septiembre a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión de ‘ESPN 2’ y ‘Disney+’.



Chelsea con dudas para enfrentar a Benfica

Al igual que el conjunto portugués, el Chelsea llega urgido de puntos tras caer en su primera presentación ante el Bayern Múnich, que se impuso 3-1 en el Allianz Arena.

El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, confirmó este lunes que el ecuatoriano Moisés Caicedo y los brasileños Joao Pedro y Andrey Santos son duda para el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones frente al Benfica y serán evaluados en las próximas horas para determinar si podrán jugar.

"En este momento tenemos muchos jugadores lesionados. Esta tarde vamos a valorar a Caicedo, Joao Pedro y Andrey Santos. Tienen molestias y veremos si mañana pueden estar disponibles. Tenemos una plantilla lo suficientemente amplia para reemplazar las bajas”, explicó el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al duelo de este martes en Stamford Bridge.

Estas posibles ausencias se suman a la de Cole Palmer, que estará varias semanas de baja por una lesión en la ingle y no reaparecerá hasta después del parón internacional, previsto del 6 al 14 de octubre, y a la de Liam Delap, que no regresará a la competición hasta finales de noviembre. Además, el Chelsea sigue lidiando con las lesiones de Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill y Dario Essugo.