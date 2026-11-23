Tras la reciente definición de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el exfutbolista e ídolo xeneize Mauricio 'Chicho' Serna fue todo elogio a favor de la organización y la calidez del pueblo colombiano en la ciudad de Barranquilla. En diálogo con el programa 'Blog Deportivo', de Blu Radio, el antioqueño destacó la experiencia positiva que vivieron miles de aficionados argentinos que viajaron a la capital del Atlántico y que en los días previas al juego, coparon ciudades como Cartagena e incluso Santa Marta.

Serna enfatizó la importancia de darle visibilidad a las buenas acciones organizativas y al comportamiento de la ciudadanía, en un contexto donde muchas veces priman los titulares negativos alrededor de los eventos masivos de fútbol.

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"Yo quiero decir algo que es muy valioso, cuando muchas veces se destacan solamente las noticias malas y hoy hay que resaltar lo que hizo Colombia, lo que se vivió en Barranquilla fue muy bueno. Les digo que tengo muchos amigos argentinos que vinieron y que se fueron encantados por todo lo que vivieron en Colombia, cómo los ayudaron, cómo los recibieron, cómo los ayudaron los efectivos de la policía que estuvieron en la ciudad. Hay que hablar muy bien de lo que vivieron y vivimos con la final de la Copa Sudamericana", indicó el exjugador de Nacional en un apartado de la charla con el equipo de periodistas que lidera Javier Hernández Bonnet.

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El exjugador de la Selección Colombia y multicampeón con el club de La Boca remarcó la hospitalidad recibida por los fanáticos extranjeros, quienes se sintieron cobijados a pesar de la distancia con su país.



"Muy fuerte todo esto. No estaban en su casa, pero los han tratado tan bien. Entonces acá, como a veces criticamos las cosas, hay que darle duro a las repercusiones y lo que ha hecho Barranquilla fue espectacular", agregó el popular 'Chicho'.

Hinchas de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana en el Metropolitano de Barranquilla AFP

Además de ponderar el dispositivo de seguridad y el dispositivo de atención al visitante, Serna manifestó su grata sorpresa al reencontrarse con la casa de la Selección Colombia tras un par de años de ausencia.

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"Tiene allá en Barranquilla un estadio espectacular, yo no iba hace como dos años y quedé impresionado. Los argentinos que no conocían y llegaron hasta allá, se fueron felices como toda Colombia los atendió. Muy valioso eso", finalizó.

Con sus palabras en Blu Radio, Serna dejó en claro que Barranquilla no solo cumplió con la exigencia de albergar una final continental, sino que reafirmó la reputación de Colombia como una sede hospitalaria y capacitada para eventos deportivos de máxima envergadura.