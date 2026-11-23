Jhon Durán aprovecha las oportunidad que le vienen dando en el Benfica, a pesar de no ser un titular indiscutible. El domingo lo volvió a hacer y se reportó con un golazo en la victoria 1-3 sobre el Torreense, por la Copa de Portugal, y lo han señalado como una de las grandes figuras de ese compromiso.

Por eso, en las últimas horas el joven atacante colombiano habló con la prensa lusa y allí dejó ver que anda enfocado, concentrado en lo grupal, y aportando cada vez que lo necesitan en las 'águilas'.

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En declaraciones para 'Sport TV', Jhon Durán comenzó diciendo que "el partido tuvo momentos complicados, pero siempre supimos reaccionar para darle la vuelta a la situación y conseguir un buen resultado para nosotros y para la afición que estaba aquí y para la que trabajamos. Hay momentos peores, pero tenemos que trabajar y estamos preparados para todo", refiriéndose especialmente al triunfo del domingo.

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Ya en lo personal, al antioqueño le consultaron sobre sus sensaciones, cómo se estaba sintiendo, y de paso lo que le estaba sirviendo su estadía en el Benfica.



"Sí, por supuesto. Me siento mejor. Estoy aprendiendo cada vez más muchas cosas nuevas. Me esfuerzo más por mejorar y creo que lo estoy haciendo bien", aseveró Jhon Durán sobre su presente en el equipo portugués, donde no es titular ya que el '9' es el griego Vangelis Pavlidis.

Acá más declaraciones de Jhon Durán tras gol con Benfica:

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*Lo que se viene en Europa League

"Tenemos que seguir trabajando hasta el último partido. Tenemos que ganar los otros cuatro".

Jhon Durán, delantero colombiano, en un partido del Benfica por la Liga de Portugal. Getty Images

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*Un calendario intenso con Benfica

"Llevamos jugando cada tres días desde hace muchas semanas. Es lo mismo. Trabajamos para estar en buena forma para el partido y para ganar todo lo que podamos. Somos el Benfica. Tenemos que luchar por todo y, paso a paso y con mucho esfuerzo, lo lograremos".

*Su competencia y respeto a Pavlidis

"No se trata de estar rezagado o adelantado. Ya dije que él es el número uno y lo seguirá siendo. Solo tengo que trabajar para estar siempre listo para apoyar al equipo. Pavlidis sabe que le tengo todo mi respeto. Siempre que pueda jugar, daré lo mejor de mí".