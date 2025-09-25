Tremenda rajada le metieron a Kevin Castaño, tras eliminación de River Plate de Copa Libertadores

River Plate no pudo darle vuelta a la serie frente a Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores. La 'banda cruzada' perdió 3-1 en el Allianz Parque, pero el marcador global fue un contundente 5-2, y por su puesto tras este fracaso continental, en los medios le dieron con toda a los dirigidos por Marcelo Gallardo, uno de los señalados fue Kevin Castaño.

El volante colombiano jugó todo el compromiso contra el 'verdao', recibió tarjeta amarilla y hasta generó una ocasión para marcar. Sin embargo, desde el sur del continente le pegaron tremenda rajada al exÁguilas Doradas, precisando que su desempeño "fue tétrico", un completo "desastre".

¿Qué dijeron de Kevin Castaño en la prensa de Argentina luego de la eliminación de River en Copa Libertadores?

Kevin Castaño en medio del compromiso entre Palmeiras y Rive Plate por Copa Libertadores. AFP

Así las cosas, en la página de 'TyC Sports' evaluaron a cada uno de los futbolistas que hizo presencia en el césped del Allianz Parque y sobre Castaño reseñaron: "Más allá de la ausencia total de sangre fría o coraje o decisión para definir en lo que podría haber sido el segundo gol, su partido fue tétrico".

Y continuó el tabloide con el análisis sobre el partido que tuvo el deportista de la Selección Colombia. "Mal en los pases, hizo amonestar compañeros dejándola corta (Portillo), en la pelota parada fue un desastre, trotó por el campo de juego aquí y allá. Es absolutamente inexplicable que el colombiano, que costó 13 millones de dólares cuando calentaba la banca en un club ruso, haya jugado los 180 minutos de la serie. Increíble". Su puntuación fue un dos de diez.

Otros de los colombianos que estuvo en el campo de juego contra el 'verdao' fue Juan Fernando Quintero, pero al contrario de Castaño, al '10' le fue un poco mejor en la puntuación y le otorgaron un seis en los medios argentinos.

"Un primer tiempo de apariciones, por caso, el centro exquisito para el gol. Juanfer no estaba incómodo en el partido, no estaba "lento", no estaba a otro ritmo. Marcaba, con estiletazos, el pulso de juego de River, porque, resulta, que Juanfer es el único que juega sin necesidad de tener a un equipo que funcione. Porque él funciona per sé. Por eso no puede salir nunca. Y mucho menos antes que un Galoppo o un Castaño. River dejó de tener a su mejor futbolista y, claro, lo pagó", reseñaron en 'TyC Sports' sobre Quintero Paniagua.

Mientras que a Miguel Ángel Borja, quien entró de cambio para la parte complementaria, lo calificaron con un cuatro.