River Plate perdió 1-3 con Palmeiras y se despidió de la Copa Libertadores 2025

Vítor Roque rugió, 'Flaco' López sentenció y Palmeiras se clasificó este miércoles a semifinales de la Copa Libertadores frente a un River Plate que se adelantó en São Paulo, pero acabó perdiendo por 3-1 en un partido de vuelta bronco.

Maximiliano Salas hizo creer a los suyos en una remontada épica tras anotar de cabeza en el minuto 8, pero Vitor Roque y 'Flaco' López, por partida doble, apagaron el conato de rebelión de los argentinos en una segunda mitad en la que mostraron su contundencia.

El conjunto de Marcelo Gallardo, que venía de perder 1-2 en el Monumental, se desconectó tras un primer tiempo muy serio y acabó con uno menos tras la expulsión de Acuña en el 87 por doble amonestación.

Duodécima semifinal de Libertadores para el Palmeiras, el equipo brasileño que más veces ha pisado esa instancia del torneo. En semis espera a São Paulo o LDU de Quito.

Publicidad

Aunque el partido estuvo lejos de ser un camino de rosas para el cuadro del portugués Abel Ferreira. Sufrió y mucho.

En São Paulo se invirtieron las tornas. Si en Buenos Aires fue el Palmeiras el que se adelantó nada más empezar, esta vez fue River el que golpeó primero.

Publicidad

Y eso que los locales salieron como un torbellino. Pero una falta incomprensible de Gustavo Gómez sobre Salas casi en la esquina del córner alteró los planes iniciales de Ferreira.

Quintero lanzó directo al área y el propio Salas, con su 1,74 metros de altura, le ganó en el salto a los 1,90 de 'Flaco' López en el primer palo.

Juan Fernando Quintero en Palmeiras vs. River Plate. afp.

Eliminatoria igualada y mazazo para un Palmeiras que se perdió hasta el segundo tiempo.

Andreas Pereira, el gran protagonista de la ida, desapareció en la maraña de mediocampistas de River. Sin poder mascar las jugadas, Vitor Roque y 'Flaco' López se buscaron la vida con galopadas pírricas.

Publicidad

Y si la zaga titubeaba, ahí estaba Armani. El arquero argentino fue decisivo al detener un buen cabezazo de Murilo.

La única nota negativa para River en el primer tiempo fue la lesión de Portillo, su ancla. Y mientras Palmeiras se precipitaba, River triangulaba bien con Quintero y Nacho Fernández.

Publicidad

Hasta Salas pudo anotar el segundo antes del descanso. El exjugador de Racing se quedó solo ante Weverton, pero el portero brasileño le cerró todas las puertas.

La segunda mitad fue otra historia. Esta vez los pupilos de Gallardo no supieron contrarrestar las renovadas energías palmeirenses, que canalizó primero Vítor Roque.

El exjugador de Barcelona y Real Betis cabeceó un buen centro de Piquerez. Armani lo repelió, pero 'Tigrinho' estuvo al quite y mandó el rechace al fondo de la red.

Con la eliminatoria ya a favor de los brasileños, los nervios afloraron y empezaron los empujones, las entradas duras, las prisas de un lado y la lentitud del otro.

Publicidad

Salas siguió a lo suyo y por poco no vuelve a batir a Weverton. Gallardo sumó más efectivos arriba con la entrada de Miguel Borja, que también rozó el gol.

Sin embargo, con el partido roto, Palmeiras dio un golpe de autoridad.

Publicidad

Facundo Torres provocó un penalti transformado por López y cometido por Acuña, que se marchó a las duchas por doble amarilla, y el ariete argentino repitió en el 94 para darle la puntilla final a los 'Millonarios'.