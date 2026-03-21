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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Bayern Múnich 4-0 Unión Berlín

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Bayern Múnich 4-0 Unión Berlín

Este sábado, Bayern Múnich tuvo acción en la Liga de Alemania frente a Unión Berlín, pero sin la presencia de Luis Díaz que pagó fecha de sanción.

Por: AFP
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Bayern Múnich vs. Unión Berlín.
Bayern Múnich vs. Unión Berlín.
Getty Images.

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