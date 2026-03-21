Cómo quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Bayern Múnich 4-0 Unión Berlín

Serge Gnabry marcó un doblete y Harry Kane se acercó al récord de goles en una sola temporada de la Bundesliga, tras la victoria del Bayern Múnich por 4-0 sobre el Union de Berlín en casa el sábado.

Michael Olise también vio puerta, lo que permitió al líder de la Bundesliga, el Bayern, ampliar su ventaja a 12 puntos. El Borussia Dortmund puede reducir la diferencia a nueve puntos si gana en casa al Hamburgo en el partido de la tarde del sábado.

El gol de Kane en la segunda parte le situó en 31 tantos esta campaña —el mismo número de goles que ha marcado el Union en toda la temporada— y a 10 del récord de Robert Lewandowski de la temporada 2020-21, a falta de siete jornadas para el final.

El Bayern suma ya 97 goles esta temporada, a cuatro de la mejor marca establecida en 1971-72, cuando Franz Beckenbauer y Gerd Müller ayudaron al gigante bávaro a arrasar en la Bundesliga



El entrenador Vincent Kompany realizó cinco cambios con respecto al equipo que goleó al Atalanta el miércoles para sellar el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, pero mantuvo a Kane como punta de lanza.

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El Union nunca había vencido al Bayern en 14 enfrentamientos y aguantó hasta el minuto 41, cuando Olise recogió un pase en largo de Leon Goretzka y envió el balón al ángulo superior con un disparo con efecto.

Gnabry marcó el segundo justo antes del descanso, rematando un rebote en el segundo palo.

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Kane regateó y marcó el tercero del Bayern justo después del descanso, elevando su cuenta a 48 goles en 40 partidos en todas las competiciones esta temporada.

Gnabry volvió a estar en el lugar adecuado para rematar de volea en el minuto 67 y poner la guinda a otra gran victoria del Bayern

Las esperanzas del Bayer Leverkusen de terminar entre los cuatro primeros sufrieron un revés con el empate 3-3 ante el colista, el Heidenheim, tras ir ganando 2-0 al descanso y 3-2 a cinco minutos del final.

El empate deja al Leverkusen sexto, a cuatro puntos del RB Leipzig, el Stuttgart y el Hoffenheim, todos ellos empatados a 50 puntos. El Stuttgart tiene un partido menos.

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Con la esperanza de recuperarse de la eliminación de la Liga de Campeones del martes ante el Arsenal, los goles de Malik Tillmann y Patrik Schick en la primera parte ponían al Leverkusen en camino de una victoria rutinaria.

El Heidenheim remontó y empató el partido gracias a un gol de Hennes Behrens y un penalti de Marvin Pieringer. Schick volvió a dar ventaja al Leverkusen con un cabezazo, pero Pieringer volvió a empatar a la salida de un córner en el minuto 85.

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Justin Njinmah marcó el único gol de la victoria por 1-0 del Werder Bremen en Wolfsburgo, lo que acerca a los locales a su primer descenso de la Bundesliga.

Penúltimo con solo una victoria en el año natural, el Wolfsburgo, campeón de Alemania en 2009, podría quedar a seis puntos de la salvación si el St. Pauli vence al Friburgo el domingo.

Tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-26