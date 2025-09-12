Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias recibe respaldo absoluto de entrenador de Wolverhampton: "Tiene cualidades"

Jhon Arias recibe respaldo absoluto de entrenador de Wolverhampton: "Tiene cualidades"

El chocoano, de 27 años, tuvo participación con la Selección Colombia en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y Venezuela.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 12, 2025 08:24 p. m.
Jhon Arias en Girona vs. Wolverhampton.
Wolverhampton.

