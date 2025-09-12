Jhon Arias recibe respaldo absoluto de entrenador de Wolverhampton: "Tiene cualidades"

Jhon Arias, uno de los jugadores más destacados de la Selección Colombia en los últimos años, cumplió uno de sus grandes sueños como profesional: dar el salto a Europa. El extremo chocoano fue fichado por el Wolverhampton de la Premier League, en una operación que rondó los 22 millones de euros, cifra que pagó el club inglés al Fluminense de Brasil, equipo en el que el colombiano brilló con luz propia.

Su llegada a Inglaterra fue recibida con grandes expectativas, pues Arias demostró en Sudamérica que es un futbolista desequilibrante, con velocidad, desborde y gol. Además, sus actuaciones con Fluminense en la Copa Libertadores y en el Mundial de Clubes.

No obstante, los primeros partidos del colombiano en la Premier League han mostrado que aún está en un proceso de adaptación. Arias no ha logrado explotar todo su potencial, situación comprensible si se tiene en cuenta la exigencia del fútbol inglés: un torneo con ritmo alto, duelos físicos constantes y sistemas tácticos muy estructurados.

Arias, que en Colombia jugó para Patriotas, América de Cali e Independiente Santa Fe, y en Brasil con Fluminense, sabe que este nuevo reto requiere paciencia, tanto para él como para el entorno que lo rodea. Wolverhampton confía en que con el paso de las semanas el jugador podrá consolidarse y convertirse en una de las figuras del plantel.



¿Qué dijo el entrenador de Wolves sobre Jhon Arias?

El fichaje de Jhon Arias generó mucha expectativa en Inglaterra. Los medios locales recuerdan que Wolverhampton pagó una cifra importante y esperan que el colombiano pueda mostrar el mismo nivel que exhibió en Brasil.

En una entrevista con el medio 'Express and Star' el entrenador portugués Vitor Pereira se refirió a la situación del jugador cafetero:

“Es normal. No se trata solo de la Premier League, se trata de los compañeros, se trata del sistema, se trata de lo que él puede aportar con sus cualidades a este equipo”.El técnico también quiso dejar claro que Arias no llegó para reemplazar a Matheus Cunha, delantero brasileño que fue figura la campaña anterior y que recientemente fue fichado por el Manchester United:

“En la segunda mitad contra el West Ham, vi algunas cualidades que vi en Brasil cuando lo enfrenté. Tiene muchas cualidades”. Finalmente, Pereira pidió calma en torno al proceso del colombiano y explicó que todo jugador que llega desde otra liga requiere tiempo para ajustarse a la Premier League:

“No podemos esperar que, al fichar a un jugador de otras ligas, esté listo en un día o en una semana para competir en la Premier League. La Premier League es una liga diferente; necesita tiempo. Necesitan tiempo para entender lo que queremos. Necesitamos repetirlo una y otra vez. Necesitamos crear vínculos emocionales entre ellos”.

¿Cuándo juega Wolves de Jhon Arias?

El próximo reto para Wolverhampton y Jhon Arias será por la cuarta fecha de la Premier League, cuando los ‘lobos’ visiten al Newcastle United. El compromiso está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 9:00 a. m. (hora colombiana) y contará con transmisión a través de 'Disney+'.