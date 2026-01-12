Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cruz Azul de Kevin Mier y Willer Ditta tuvo que improvisar; a jugar todo el torneo como visitante.

Cruz Azul de Kevin Mier y Willer Ditta tuvo que improvisar; a jugar todo el torneo como visitante.

La Liga MX ya está en marcha y Cruz Azul sufrió un contratiempo con el estadio que estaba utilizando como local. Rival negó petición y los puso a correr.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
Comparta en:
Willer Ditta, jugador colombiano de Cruz Azul.
Willer Ditta, jugador colombiano de Cruz Azul.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad