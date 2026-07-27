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Ha estado en Selección Colombia, no fue al Mundial y se lesionó otra vez; tildan de "caso complejo"

Desde Brasil no son buenas las noticias para un futbolista colombiano que salió lesionado al minuto 39 en la derrota de Cruzeiro con Botafogo. Hablan de dos meses afuera.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Luis Sinisterra Cruzeiro
Luis Sinisterra jugador colombiano del Cruzeiro
AFP

En medio del regreso paulatino de la ligas internacionales, la que ya está en acción es el Brasileirao, donde hay presencia de varios futbolistas colombianos, como en el caso de Luis Sinisterra, quien desafortunadamente es noticia esta vez, por una nueva lesión que lo dejará un buen tiempo afuera de las canchas.

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La información que llega desde el país sudamericano es que el delantero "se sometió a pruebas en Cruzeiro y se le detectó un nuevo problema muscular, esta vez en la parte posterior del muslo izquierdo. El jugador será tratado por el departamento médico del club", y así comienza una nueva etapa de recuperación para el habilidoso atacante nacido en Santander de Quilichao.

De hecho, en Brasil puntualizan en que el club "no ha revelado el tiempo de recuperación, pero se sabe que podría extenderse hasta dos meses", pero algo que si dejaron claro es que "el caso es complejo y, por lo tanto, el jugador se someterá a más pruebas para determinar el tratamiento".

Gol de Luis Sinisterra con Cruzeiro vs Chapecoense en el Brasileirao
Gol de Luis Sinisterra con Cruzeiro vs Chapecoense en el Brasileirao
Getty Images

Recordaron, además, que las molestias de Luis Sinisterra se dieron "a los 37 minutos del primer tiempo del partido entre Cruzeiro y Botafogo. Recibió un pase largo por el centro, aceleró para alcanzar el balón, pero se detuvo al sentir dolor en el muslo. Tendido en el suelo, el delantero recibió atención médica, fue retirado del campo en camilla y se dirigió directamente al vestuario, visiblemente afectado".

Estas lesiones del colombiano vienen generando preocupación, más allá del respaldo que ha tenido el jugador de nuestro país en el cuadro de Minas Gerais. "Desde su llegada a Cruzeiro, Sinisterra ha sufrido numerosos problemas musculares. El delantero ha acumulado cuatro lesiones, dos en cada muslo. La primera fue una distensión muscular en el muslo derecho a finales de septiembre del año pasado. En octubre, disputó dos partidos entrando desde el banquillo y sufrió otra lesión muscular, esta vez en el muslo izquierdo", detallaron sobre los constantes inconvenientes que ha tenido, y que no lo han dejado tener regularidad y más protagonismo.

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