Así se plantean las 'alianzas' para asamblea de Dimayor; todo por la repartición de dineros de TV

Este lunes, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron de la asamblea de la Dimayor del miércoles 29 de julio y que tiene como punto fundamental debatir la propuesta de la repartición de los derechos de televisión, que como novedad tuvo la semana pasada la solicitud en carta abierta de Millonarios, Santa Fe, América, Cali, Junior, Nacional, Medellín y Once Caldas de cambiar el modelo actual.

Así las cosas, fue Javier Hernández Bonnet el que tomó la palabra, indicando cómo se plantearían las alianzas para esta jornada. Y es que para muchos el debate va a estar candente, porque ninguno de los grupos tiene la intención de ceder en sus posturas.

"El próximo miércoles hay asamblea en la Dimayor del fútbol profesional colombiano. Lo que hemos podido investigar desde 'Blog Deportivo' es que siguen firmes lo ocho que están proponiendo una repartición distinta de los dividendos que arrojan los derechos de televisión, que ya lo explicamos aquí el viernes anterior. La noticia que hemos podido averiguar es que a ese 'G8' se sumarían otros clubes", dijo en primera instancia.



Liga BetPlay 2026 Fútbol colombiano Foto: Dimayor.

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A continuación, sostuvo que el Deportes Tolima es una de esas escuadras que estaría de acuerdo con la propuesta planteada por el 'G8' (Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali, Junior, Independiente Medellín, Santa Fe y Once Caldas), quienes plantean un modelo mixto de distribución que combina un porcentaje de base igualitario para todos los clubes, que tiene en cuenta los factores de mérito deportivo, inversión y audiencia.

"Desconozco quién hizo ese recorrido de los que simpatizan con la propuesta. El Tolima está dentro de los que quieren la propuesta, pero la posición de su presidente es que él siendo presidente de la Comisión de Mercadeo de la Dimayor, ha dicho que mal haría tomar posiciones de esa negociación del fútbol colombiano, que se vence a final del año, a esos ocho se pueden sumar otros históricos", sostuvo.

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Igualmente, Hernández Bonnet expuso cuáles serían esos equipos que se sumarían a la iniciativa del 'G8', que hay algunos que tienen cercanía entre sus dueños.

"Otros equipos históricos también estarían analizando la posibilidad de sumarse a estos ocho clubes. Entre ellos aparecen Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga, Deportes Quindío y Unión Magdalena. Hay que tener en cuenta que algunos equipos cuentan con doble voto, como el caso del Quindío y Junior, debido a que tienen clubes en la categoría B: Barranquilla FC y Boca Juniors de Cali. En este caso, lo que decida el Quindío tendrá incidencia, ya que es propietario de ambas fichas", añadió.

Y por último, sostuvo que hay un gran porcentaje de equipos del fútbol profesional colombiano que están de acuerdo con que se revise el modelo actual de la repartición del dinero por los derechos de TV.

"La propuesta empieza a tomar fuerza, y se habla de que podrían llegar a ser entre 16 y 17 equipos los que respalden una revisión al modelo actual de repartición de los derechos de televisión", concluyó Javier Hernández Bonnet.