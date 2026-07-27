"Versátil y rápido"; así catalogan a Carlos Andrés Gómez, tras su golazo con Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez sigue siendo noticia en Brasil luego del golazo que marcó el pasado fin de semana para la igualdad de Vasco da Gama 1-1 frente a Mirassol, por el Brasileirao.

El colombiano de esta manera llegó a seis tantos con el 'gigante de la colina', y sigue reafirmando ser uno de los mejores futbolistas de la plantilla, pese al bajo nivel colectivo que atraviesa el equipo en el rentado local, al ocupar la casilla 17 e intentando escapar de los puestos del descenso.

“Estamos en una situación difícil y complicada. Tenemos que trabajar más en los aspectos mentales y espirituales. En cada partido tenemos mil oportunidades, el rival solo una y marcan un gol de córner. Creo que es algo espiritual. Trabajamos cada semana y vemos cómo podemos mejorar. Salimos al campo y pasa todo esto. Creo que es algo espiritual”, fue lo que dijo el extremo 'cafetero' tras culminar el encuentro.

Entre tanto, su técnico Pedro Emanuel, valoró el sacrifico de Gómez en este encuentro, donde el gol llegó a casi diez minuto de finalizar el tiempo reglamentario, y evitó una derrota alarmante: "lo que pasó con Andrés fue exactamente eso. No funcionó por la izquierda, así que cambiamos a la derecha. Es un jugador versátil y rápido. Que juegue por la izquierda o por la derecha depende del rival y de la estrategia de juego. Tenemos un extremo versátil. Nos ayudó por ambos lados. Sentí que en ese momento debía cambiar de banda”, avisó el portugués.



Medellín vs Vasco da Gama Copa Sudamericana AFP

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Además, el canterano surgido en Millonarios lidera la estadística de tiros totales, de todos los futbolistas que militan en el Brasileirao: 66 de los 18 partidos que ha disputado con Vasco da Gama, en donde 16 ha iniciado como titular, ya que es el colombiano más influyente del club, a comparación de sus compatriotas Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza.

¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Andrés Gómez con Vasco da Gama?

El club brasileño afrontará el partido de vuelta de la llave de playoff de la Copa Sudamericana, que será frente a Independiente Medellín, este encuentro tendrá lugar en el estadio São Januário, el miércoles 29 de julio a la 5:00 de la tarde (hora de Colombia). Se espera que Carlos Andrés Gómez inicie de titular, como ocurrió en la ida, cuando aportó en el partido que terminó 2-2.