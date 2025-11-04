Chicó vs. América; precios de la boletería para ver el partido de la Liga BetPlay II-2025

Luego de la polémica generada por la falta de escenario para el compromiso entre Boyacá Chicó y América de Cali, finalmente se conocieron detalles sobre el desarrollo del encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025.

El partido, que inicialmente debía disputarse en Tunja, no pudo llevarse a cabo debido a los compromisos culturales programados en la capital boyacense. Ante esta situación, el club boyacense intentó trasladar el juego a Bogotá, con el estadio El Campín como principal alternativa. Sin embargo, las autoridades locales no autorizaron el préstamo del escenario por falta de personal de seguridad disponible, ya que gran parte de la fuerza pública estaría en servicio durante las celebraciones de Halloween.

La dirigencia del conjunto ‘ajedrezado’ buscó sin éxito otras sedes que cumplieran con las condiciones exigidas por la Dimayor, por lo que el ente rector del fútbol colombiano decidió aplazar oficialmente este encuentro.



¿Qué precio tiene la boletería para ver Chicó vs. América?

Boyacá vs. América, por la fecha 18 de la Liga BetPlay Colprensa

Boyacá Chicó confirmó que el encuentro ante América de Cali se jugará este jueves 6 de noviembre, a partir de las 6:10 p. m. (hora colombiana), en el Estadio La Independencia de Tunja, escenario habitual del conjunto boyacense.

El club también dio a conocer el valor de las entradas para los diferentes sectores del estadio:



Occidental (general): $100.000 pesos

Oriental (general): $80.000 pesos

Norte (barra organizada – visitante): $50.000 pesos

Las boletas estarán disponibles en los puntos oficiales del club y en las taquillas del estadio el día del partido. La dirigencia del Chicó hizo un llamado a la afición local y visitante para mantener el orden y vivir una fiesta en paz en el retorno del equipo al estadio tunjano.



¿Cómo va América de Cali?

Los dirigidos por David González llegan a este compromiso con la obligación de sumar tres puntos que los mantengan con vida en la pelea por la clasificación. Tras un comienzo irregular en el torneo, los ‘escarlatas’ han mejorado su rendimiento en las últimas fechas y actualmente ocupan la posición 11 con 23 puntos, a tres unidades del grupo de los ocho.

Por su parte, Boyacá Chicó ya no tiene opciones matemáticas de avanzar a las finales, pues se ubica en la penúltima posición con 16 puntos, y buscará cerrar el torneo con una victoria ante su público.