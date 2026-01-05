Daniel Cataño armó pelea por su futuro en Bolívar de La Paz: "No sabes ni lo que hablas"

En los últimos días tomó fuerza el rumor sobre un posible regreso de Daniel Cataño al fútbol colombiano. El volante, que actualmente milita en el Bolívar de La Paz, estaría evaluando su salida del club boliviano debido a motivos personales, principalmente relacionados con la salud de su esposa.

De acuerdo con información de la prensa local, la pareja del exjugador de Millonarios presenta problemas médicos asociados al vértigo, una condición que se habría agravado por la altura de La Paz, ciudad ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esta situación ha llevado al mediocampista, de 33 años, a replantear su continuidad en Bolivia y considerar un retorno a Colombia, donde ya existirían varios clubes interesados en sus servicios.

Así lo confirmó su representante, Sebastián Olarte, quien explicó el delicado panorama familiar que atraviesa el futbolista.

“Con Dani hay un caso muy particular, un tema de salud de su esposa que está tratando. La altura de La Paz le ha afectado y tiene vértigo, eso ha hecho que Dani esté pensando en la posibilidad de volver a Colombia. A la esposa hay que hacerle un tratamiento, no es recomendable que esté a 4.200 metros”, señaló.



El nacido en Bello (Antioquia) tiene un año más de contrato con Bolívar, club que, según trascendió, estaría a la espera de un ofrecimiento formal por parte de Independiente Medellín en las próximas horas.



Daniel Cataño responde a las críticas

Daniel Cataño, volante del Bolívar. AFP

Publicidad

La situación generó controversia en redes sociales, luego de que una cuenta partidaria del Bolívar pusiera en duda los motivos personales de la posible salida del jugador.

“Caso Cataño. Hablan de ‘salida amistosa’ por vértigo en La Paz de su esposa, según su repre Sebastián Olate. La verdad: no jugará en Bolívar. No es médico. Robatto y Echeverría”, publicó la cuenta, a lo que Cataño respondió de manera contundente:

Publicidad

“Parcero, con mucho respeto, no sabes ni de lo que hablas. La verdad es que hablas por hablar y deberías ser más responsable con las mentiras que dices”.

Posteriormente, la misma cuenta replicó: “Con respeto: lo médico está en medios colombianos, no es opinión mía. Lo del DT proviene de fuentes que rara vez fallan. Twitter es corto, el tiempo suele ser más claro. Abrazo”.

Sin embargo, el volante antioqueño no se quedó callado y volvió a responder: “Esta vez te falló entonces. Santi es gran amigo mío, jugamos juntos en otro club anteriormente y Flavio me trajo. No busques algo donde no lo hay, por favor, y ya. Dile a tu fuente que te cuente bien”.

Caso Cataño 🇨🇴

Hablan de “salida amistosa” por vértigo en La Paz 🏔️😵‍💫 de su esposa, según su repre Sebastián Olate.

La verdad: no jugará en Bolívar 🔵⚪️

No es médico. Robatto y Echeverría 👀🔥 pic.twitter.com/0lf3LCXRZY — BOLIVAR NOTICIAS (@BolivarNoticias) January 4, 2026

Publicidad

Números de Daniel Cataño

Con la camiseta del Bolívar, Daniel Cataño disputó 31 partidos en todas las competiciones, registrando siete goles y siete asistencias en 2.047 minutos en cancha, siendo una pieza habitual en el mediocampo del conjunto paceño.