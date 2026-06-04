Dos futbolitas colombianos suenan fuerte para Boca Juniors; Millonarios estaría atento

Boca Juniors actualmente no tiene futbolistas colombianos en su plantel profesional, pero a través de los años se han caracterizado por tener presencia de jugadores de nuestro país, y para este 2026 volvería esta tradición, con dos nombres en la carpeta del actual presidente, Juan Román Riquelme.

"En Boca hay elecciones en diciembre de 2027. El gran paraguas que ha tenido esta dirigencia es el nombre de Riquelme, pero Riquelme ve que ya no le está alcanzando, que la gente se está empezando a enojar. No lo han insultado a él directamente y, en las elecciones, nunca se pasará el límite de insultarlo, pero sí se lo pueden hacer pagar en las urnas", indicó de entrada Juan José Buscalia, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

Ya sobre los nombres, el periodista argentino aseguró de entrada que "uno es Sebastián Villa. Ya lo decía: la oferta está, depende de Villa, porque de pronto quiera quedarse en Rivadavia. Está feliz en Mendoza y juega la Copa Libertadores".

Álvaro Montero suena para Boca Juniors

Luego, Buscalia detalló que "el otro es el arquero que está atajando en Vélez. El pase es de Millonarios; está a préstamo, cedido por un año. Deslumbró en el fútbol argentino y será arquero mundialista. Vélez le va a comprar el pase; tiene una opción baja, de un millón seiscientos mil dólares, que es muy accesible. Quiere quedarse con Montero".

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Seguido a eso, el argentino dio detalles de cómo se daría la negociación entre las partes para que el guardameta guajiro pueda cambiar de camiseta luego de su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, donde está entre los tres goleros convocados por Néstor Lorenzo.

Álvaro Montero, guardameta colombiano, en un entrenamiento de Vélez Sarsfield Twitter de Vélez Sarsfield

"Lo que me dijeron es que Boca no va a entorpecer esa negociación, pero una vez eso quede finiquitado, Riquelme se sentará con el presidente de Vélez y le hará una oferta para que, después del Mundial de 2026, sea transferido a Boca Juniors. La idea de Riquelme es que esto se resuelva durante el Mundial, pero primero debe darse la negociación entre Vélez y Millonarios, y hay que ver qué precio le pone Vélez para que Boca lo adquiera", cerró Juan José Buscalia en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

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Por el momento, en cuanto al equipo de la Liga BetPlay, Millonarios, estarán pendientes de que puedan cerrar el acuerdo con el cuadro de Liniers, para vender definitivamente al experimentado arquero, y que les ingrese más de un millón de dólares a sus arcas.