Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 5; Paul Seixas, imparable

Este jueves, la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2026tuvo un recorrido de 176 kilómetros con ocho puertos de montaña y dos esprints intermedios, con llegada en la ciudad de Eibar. El francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) fue el ganador y confirmó con mayores diferencias su liderato en la clasificación general. El podio de la jornada lo completaron Florian Lipowitz (Red Bull BORA Hansgrohe) y Javier Romo (Movistar Team).

Ambición sin límites, poderío y clase. Otro paso más de Seixas (Lyon, 19 años), esta vez rompiendo la carrera de lejos, aguantando una fuga compartida con Lipowitz y rematando al alemán por velocidad e Eibar, donde alzó los brazos con un tiempo de 4h.30.02, a una media de 39.1 km/hora.

La tercera plaza se la adjudicó después de una gran etapa el manchego del Movistar Javier Romo, a 1.08 minutos, mientras que el pelotón con el resto de favoritos cruzó la línea a 1.11, con Roglic, que pasó a ser tercero en la general e Ion Izagirre, cuarto a 10 segundos del esloveno y con opciones de podio en la última etapa.

Seixas y Lipowitz subieron a dúo el último escollo, Urkaregi (3a, 5,3 kilómetros al 4,3%). Con medio minuto sobre Roglic y Romo en la cima formaron sociedad, uno por la general, otro por la segunda plaza. Un acuerdo definitivo para sentenciar la etapa reina y la Itzulia.



Volvieron a volar en la bajada, 11 km a meta con los perseguidores entregados a su suerte. Imposible seguir a Seixas y Lipowitz, en otro nivel. Aún así el francés seguía jugándose el físico en cada giro, aunque tuviera en el bolsillo el maillot amarillo.

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Seixas volvió a ofrecer otra clase magistral en la meta de Eibar. Con el aplomo y la agudeza de un veterano, dejó atacar a Lipowitz con la meta a escasos 400 metros, se le pegó a rueda y en la única zona recta apretó para imponerse por velocidad. De nuevo "chapeau" para el chaval.

Paul Seixas le ganó el esprint final a Florian Lipowitz. Getty Images.

Clasificación general de la Vuelta al País Vasco 2026, tras la etapa 5

1. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - 16:33:45

2. Florian Lipowitz (Red Bull BORA Hansgrohe) - 2:30

3. Primoz Roglic (Red Bull BORA Hansgrohe) - 3:40

4. Ion Izagirre (Cofidis) - 3:50

5. Alex Baudin (EF Education EasyPost) - 4:12

6. Harold Tejada (XDS Astana) - 4:29

7. Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) - 4:42

8. Clément Champoussin (XDS Astana) - 4:43

9. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) - 5:03

10. Javier Romo (Movistar Team) - 5:05