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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 5; Paul Seixas, imparable

Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 5; Paul Seixas, imparable

La quinta jornada de la Vuelta al País Vasco 2026 dejó como ganador al francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), quien se impuso en la ciudad de Eibar y dejó sentenciado el título a su favor.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Paul Seixas, ganador de la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2026.
Paul Seixas, ganador de la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2026.
Getty Images.

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