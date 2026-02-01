Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Edwuin Cetré jugará en Athletico Paranaense?; desde Estudiantes lo revelaron todo

¿Edwuin Cetré jugará en Athletico Paranaense?; desde Estudiantes lo revelaron todo

El futuro deportivo de Edwuin Cetré para este 2026 quedó más que definido. Fue el propio Estudiantes de la Plata el que reveló novedades sobre el extremo vallecaucano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata.
Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad