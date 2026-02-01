¿Edwuin Cetré jugará en Athletico Paranaense?; desde Estudiantes lo revelaron todo

Edwuin Cetré tuvo un final del 2025 extraordinario. Goles importantes, asistencias y títulos con Estudiantes de la Plata. Ese desempeño con el 'pincha', le permitió al extremo colombiano estar en el radar de varios equipos importantes en el continente. Hasta se habló que su futuro deportivo tendría nuevos rumbos este 2026.

En la prensa internacional no paraban de afirmar que el exJunior y Medellín se uniría a las filas de Athletico Paranaense, hasta el supuesto fichaje de su traspaso lo titulaban como el más caro en la historia del club. No obstante, en las últimas horas hubo un cambio importante. El punto es que el futuro deportivo del talentoso 'cafetero' quedó definido. Desde el elenco argentino hablaron claro.

¿Edwuin Cetré se va o se queda en Estudiantes de la Plata?

Edwuin Cetré es pretendido por Athetico Paranaense. AFP

En ese orden de ideas, a través de un comunicado emitido este domingo en sus distintas plataformas digitales, el 'pincha' aclaró que el futbolista vallecaucano continuará vestido con los colores del equipo este año en curso. Su traspaso al Paranaense quedó cancelada.



"El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil", se leyó de entrada en el enunciado.

A renglón seguido desde la institución argentina explicaron los motivos por los que no se dio la transferencia definitiva del vallecaucano al 'furacão'.

"A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones. De esta manera, el futbolista regresará al país y estará arribando a nuestra ciudad en el día de mañana (lunes) para reincorporarse al primer equipo de la institución", terminaron por indicar en el comunicado de Estudiantes de la Plata.

Así las cosas, Cetré Angulo continuará en las filas del 'pincharrata' este 2026, año en que el equipo espera tener buenas presentaciones no sólo a nivel local, sino también en el ámbito internacional disputando la Copa Libertadores de América. El vallecaucano es esperado este lunes en la sede del club para preparar los retos venideros.

Estudiantes tendrá este lunes un nuevo compromiso en la Liga de Argentina frente a Defensa y Justicia, en condición de visitante. El encuentro está pactado a iniciar a las 5:45 de la tarde, en horario de Colombia.