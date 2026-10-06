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Gol Caracol  / Lionel Messi; "no venir más a la Selección Argentina va a ser siempre un dolor muy grande"

Lionel Messi; "no venir más a la Selección Argentina va a ser siempre un dolor muy grande"

Lionel Messi dejó unas palabras cargadas de sentimiento después de su último partido con la Selección Argentina, en el triunfo 3-0 sobre Benín, en un estadio Monumental hasta las banderas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Lionel Messi, tras su último partido con la Selección Argentina de mayores
Lionel Messi, tras su último partido con la Selección Argentina de mayores
AFP

En su última presentación, el mago volvió a hacer lo suyo: Lionel Messi se retiró de la selección argentina este martes en Buenos Aires con gol, doble asistencia y una fiesta digna del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

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Ovacionado y adorado por más de 80.000 personas que colmaron el estadio Monumental, el astro de 39 años puso fin a más de dos décadas de carrera internacional al guiar la victoria 3-0 de la Albiceleste ante Benín.

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El templo futbolístico más grande de Sudamérica brindó una despedida emotiva, de lágrimas y fuegos artificiales, al hombre que regresó a Argentina a lo más alto del balompié, una cima que conquistó con el título del Mundial de Catar 2022.

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"Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta", dijo Lionel Messi este martes en Buenos Aires, al poner fin a más de dos décadas de carrera con la selección de Argentina, que venció a Benín con dos asistencias y un gol del astro.

El ahora excapitán de 39 años se despidió frente a más de 80.000 personas que colmaron el Monumental, el estadio más grande de Sudamérica que dio un adiós muy emotivo al que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

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"No me queda más que agradecer (...) no venir más va a ser un dolor muy grande", dijo el campeón del mundo en Catar 2022 en un discurso al término del partido.

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Messi se retira como goleador histórico (126 goles), máximo asistidor (70) y jugador con más juegos con la Albiceleste, a la que guió en su etapa más laureada.

"Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, me hicieron ser campeones del mundo, de América, Finalissima y todo lo que jugamos", dijo el Diez en agradecimiento a sus compañeros.

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"Los voy a extrañar y soy muy agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes", cerró.

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