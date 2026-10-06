¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Colombia y dónde ver, por TV, EN VIVO?

La Selección Colombia ya piensa en su próximo reto internacional. Luego de cerrar la fecha FIFA de octubre con una victoria 2-0 sobre Perú, la 'tricolor' tendrá que esperar hasta noviembre para volver a saltar a la cancha, cuando se mida en dos oportunidades con Chile.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontó tres compromisos preparatorios entre septiembre y octubre. El balance comenzó con un empate 1-1 frente a México, continuó con una derrota 0-1 ante Paraguay y terminó con una victoria 2-0 sobre Perú, resultado que le permitió cerrar la jornada internacional con buenas sensaciones.

Publicidad

Ahora, el combinado nacional tendrá como siguiente rival a Chile, selección que no participó en el Mundial 2026. Serán dos partidos preparatorios correspondientes a la fecha FIFA de noviembre y que servirán para continuar con la preparación de cara a los próximos desafíos internacionales.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El primer partido será el viernes 13 de noviembre de 2026, cuando Colombia reciba a Chile en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali. El horario todavía está pendiente de confirmación.



Este compromiso tendrá además un carácter especial, pues la taquilla será destinada a labores de reconstrucción y asistencia en las zonas afectadas por el terremoto que golpeó al país.

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, la 'tricolor' volverá a enfrentarse con 'la Roja', pero esta vez como visitante. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, también con horario por definir.

Samuel Velásquez, lateral izquierdo de la Selección Colombia, anotó contra Perú Getty Images

Publicidad

¿Dónde ver los partidos de la Selección Colombia contra Chile?

Los hinchas podrán seguir estos compromisos de la Selección Colombia EN VIVO por la señal principal de Caracol Televisión.

Además, la transmisión estará disponible ONLINE a través del portal web de Gol Caracol, su canal de YouTube y la aplicación de DITU, plataformas que ofrecerán la posibilidad de acompañar a la 'tricolor' durante sus próximos partidos.

Publicidad

Por ahora, los horarios oficiales de ambos encuentros todavía no han sido anunciados, por lo que habrá que esperar la confirmación correspondiente para conocer la hora exacta de los dos amistosos frente a Chile.