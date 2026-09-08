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Gol Caracol  / Balón de Oro 2026, EN VIVO; estos son los nominados en cada una de las categorías
EN VIVO

Balón de Oro 2026, EN VIVO; estos son los nominados en cada una de las categorías

La espera terminó y este martes 8 de septiembre, se dieron a conocer todos los candidatos a ganar el Balón de Oro y también quienes aspiran a otros importantes premios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Trofeo para el premio del Balón de Oro.
Trofeo para el premio del Balón de Oro.
Foto: AFP.

El mundo del fútbol ya tiene puestos sus ojos en una de las noches más esperadas del año. Este martes 8 de septiembre se conocieron los nominados al Balón de Oro 2026, premio que reconoce a los mejores futbolistas de la temporada y que, nuevamente, reúne a algunas de las grandes figuras del balompié. La lista incluye protagonistas que brillaron con sus clubes y selecciones, en una carrera que está marcada por grandes actuaciones, títulos y momentos inolvidables.

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La gala, que se celebrará el 26 de octubre en The London Palladium, Londres (Reino Unido), tendrá varias categorías en competencia, entre ellas el Balón de Oro masculino y femenino, además de reconocimientos como el Trofeo Kopa, el Trofeo Yashin y el Trofeo Gerd Müller. A medida que se conocen los nombres de los candidatos, aumenta la expectativa por saber quiénes serán los ganadores de esta edición.

Imagen de referencia del trofeo que se le entrega al ganador del Balón de Oro
Imagen de referencia del trofeo que se le entrega al ganador del Balón de Oro
AFP

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Lista de nominados al Balón de Oro 2026

Mejor club femenino

  • FC Barcelona (España).
  • Bayern Múnich (Alemania).
  • Club América (México).
  • Manchester City (Inglaterra).
  • OL Lyonnes (Francia).

Mejor club masculino

  • Arsenal (Inglaterra).
  • Bayern Múnich (Alemania).
  • Bodo/Glimt (Noruega).
  • Flamengo (Brasil).
  • París Saint-Germain (Francia).

Mejor entrenador club femenino

  • Jonatan Giráldez (OL Lyonnes).
  • Andrée Jeglertz (Manchester City).
  • Nils Nielsen (Selección de Japón).
  • Pere Romeu (FC Barcelona).
  • Elena Sadiku (Celtic FC/BK Hacken).

Mejor entrenador club masculino

  • Mikel Arteta (Arsenal).
  • Luis de la Fuente (Selección de España).
  • Unai Emery (Aston Villa).
  • Vincent Kompany (Bayern Múnich).
  • Luis Enrique (PSG).

Mejor arquera

  • Ann-Katrin Berger (Alemania/Gotham FC).
  • Cata Coll (España/FC Barcelona).
  • Hannah Hampton (Inglaterra/Chelsea FC).
  • Lorena (Brasil/KC Current).
  • Ayaka Yamashita (Japón/Manchester City).

Mejor arquero

  • Yassine Bounou (Marruecos/Al-Hilal).
  • Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid).
  • Joan García (España/Barcelona).
  • Gregor Kobel (Suiza/Borussia Dortmund).
  • Emiliano Martínez (Argentina/Chelsea).
  • Édouard Mendy (Senegal/Al-Ahli).
  • David Raya (España/Arsenal).
  • Matvey Safonov (Rusia/PSG).
  • Unai Simón (España/Athletic Club).
  • Vozinha (Cabo Verde/Colo-Colo).

Mejor jugadora joven

  • Veerle Burman (Países Bajos/Chelsea FC).
  • Vicky López (España/FC Barcelona).
  • Felicia Schröder (Suecia/Real Madrid).
  • Clara Serrajordi (España/FC Barcelona).
  • Lily Yohannes (Estados Unidos/OL Lyonnes).

Mejor jugador joven

  • Ayyoub Bouaddi (Marruecos/Manchester City).
  • Kerim Alajbegović (Bosnia-Herzegovina/Juventus).
  • Yan Diomandé (Costa de Marfil/Real Madrid).
  • Pau Cubarsí (España/FC Barcelona).
  • Lennart Karl (Alemania/Bayern Múnich).
  • Eli Junior Kroupi (Francia/Bournemouth).
  • Lamine Yamal (España/FC Barcelona).
  • Ibrahim Maza (Argelia/Bayer Leverkusen).
  • Johan Manzambi (Suiza/Aston Villa).
  • Warren Zaïre-Emery (Francia/PSG).
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
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