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Gol Caracol  / Lamine Yamal se tiene confianza para ganar el Balón de Oro: "yo creo que tengo posibilidades"

Lamine Yamal se tiene confianza para ganar el Balón de Oro: "yo creo que tengo posibilidades"

El joven español se refirió a la posibilidad de ganar el máximo trofeo individual, enfatizando en la buena e importante temporada que ha hecho a nivel local e internacional.

Por: AFP
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Lamine Yamal, figura del Barcelona, celebra su gol contra Villarreal, por La Liga de España
Lamine Yamal, figura del Barcelona, celebra su gol contra Villarreal, por La Liga de España
AFP

El extremo del Barcelona, Lamine Yamal, afirmó este martes que cree tener posibilidades de ganar el Balón de Oro tras su gran temporada pasada, pero "no me voy a poner a suplicar nada".

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"Yo creo que tengo posibilidades porque he hecho un gran año, pero ya veremos", afirmó Lamine en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Feyenoord, al ser preguntado por el Balón de Oro.

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El atacante azulgrana admitió, no obstante, que la concesión del premio depende de los periodistas que lo votan y no cree tener que hacer campaña para lograrlo.

Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Barcelona.

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"No creo que lo necesite", dijo Lamine, añadiendo que la gente "puede pensar lo que quiera".

"Yo estoy orgulloso del año que he hecho con mi equipo y con la selección, hemos sido campeones del mundo, hemos ganado LaLiga otra vez", recordó.

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"No puedo pedir más, dentro de esos jugadores, he dado un nivel increíble y es vuestro trabajo, no me voy a poner a suplicar nada", aseguró Lamine Yamal.

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El joven campeón del mundo respondió de esa manera tras ser preguntado por el Balón de Oro, después que el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, afirmara la víspera que podría ser un buen año para que lo ganara él.

Lamine Yamal, que el miércoles se estrena en una nueva edición de la Champions, admitió que el torneo continental es "un objetivo" a nivel colectivo.

A nivel personal, el extremo azulgrana quiere seguir "creciendo. Soy un jugador muy joven que tiene mucho margen de mejora, pero siempre escuchando", afirmó.

Orgulloso de ser uno de los capitanes del Barça a sus 19 años, Lamine también quiso dejar atrás definitivamente los rumores sobre su estado de ánimo, disparados tras su gris inicio de temporada en LaLiga.

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"Estoy muy feliz, no sé por qué se hablo tanto. Venía de ganar un mundial, de pegarme las vacaciones de mi vida, estaba contentísimo", explicó.

"Ahora parece que, de repente, ha cambiado todo, pero sigo igual que siempre, con muchísima ilusión. En ningún momento de mi vida he sido más feliz que ahora", concluyó.

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