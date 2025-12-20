Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Erling Haaland protagonizó divertida celebración que le está dando la vuelta al mundo

Erling Haaland protagonizó divertida celebración que le está dando la vuelta al mundo

Después de marcar su primer gol contra West Ham, de los dos que registró en la victoria por 3-0, el noruego Erling Haaland sorprendió con la manera como festejó.

Por: AFP
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Erling Haaland celebra uno de sus goles con Manchester City frente a West Ham, por la Premier League
Erling Haaland celebra uno de sus goles con Manchester City frente a West Ham, por la Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad