Jhon Durán, figura en victoria de Fenerbahce por 3-0 sobre Eyupspor: gol, titular y activo

Un gol y una asistencia del español, Marco Asensio, propició la victoria ante el Eyupspor del Fenerbahce (0-3), que se sitúa como líder provisional de la Liga de Turquía a expensas del partido que el Galatasaray juega el domingo contra el Kasimpasa y que completará la decimoséptima jornada. Sin embargo, el español no fue el único que se llevó las miradas, pues Jhon Durán fue clave con un tanto y participando en el segundo gol del encuentro.

El exjugador del Real Madrid, Asensio, volvió a sobresalir en el Fenerbahce que aún no conoce la derrota y que sumó su segundo triunfo seguido en el Eyup Stadium de Estambul, penúltimo en la tabla.

Después de que Anderson Talisca abriera el marcador en el minuto 27 tras recibir un balón de Levent Mercan, Marco Asensio anotó el segundo tras recibir un pase de espuela del brasileño y, desde dentro del área, ejecutar un zurdazo al segundo palo que superó al meta local Marcos Felipe. En dicha acción, quien inició todo y rompió la solidez defensiva del rival fue Jhon Durán, con un pase exquisito.

El tercero, que redondeó la victoria visitante, llegó en el 74, en un buen pase del español hacia el colombiano Jhon Durán en la media luna que se dio la media vuelta, se adentró en el área y superó en su salida al portero del Eyupspor.



Jhon Durán, delantero colombiano, reclama en un partido del Fenerbahce, de Turquía Getty Images

Publicidad

Asensio acumula en dieciocho partidos ocho tantos y cinco asistencias.

El cuadro de Domenico Tedesco se ha situado como líder provisional gracias a la diferencia de goles. Igualado a puntos con el Galatasaray que tiene pendiente su compromiso de la decimoséptima jornada.