Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán, figura en victoria de Fenerbahce por 3-0 sobre Eyupspor: gol, titular y activo

Jhon Durán, figura en victoria de Fenerbahce por 3-0 sobre Eyupspor: gol, titular y activo

Dejando claro que está decidido a limpiar su imagen, cambiar y demostrar que no se equivocaron al ficharlo, el delantero colombiano, Jhon Durán, se lució.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de dic, 2025
Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, fue figura contra Eyupspor, por la Superliga de Turquía
