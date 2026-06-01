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Gol Caracol  / James Milner, jugador con más partidos en la historia de la Premier League, se retiró

James Milner, jugador con más partidos en la historia de la Premier League, se retiró

Este lunes, el futbolista inglés James Milner anunció que le pone fin a su carrera a los 40 años de edad. Se va dejando un récord difícil de romper.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jun, 2026
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El último club de James Milner fue Brighton.
El último club de James Milner fue Brighton.
AFP.

James Milner, el jugador con más partidos en la historia de la Premier League con 658, anunció este lunes su retirada del fútbol profesional tras más de 20 años de trayectoria.

"Después de 24 años en la Premier League, creo que ha llegado el momento de terminar mi carrera profesional. He tenido mucha suerte de vivir momentos inolvidables, desde luchar por la permanencia, ganar trofeos, jugar en Europa y representar a mi país", expresó el inglés, ganador de tres Premier League, en sus redes sociales.

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"Dejó el fútbol con inmenso orgullo, gratitud y recuerdos que me acompañarán el resto de mi vida. El fútbol me ha dado mucho más de lo que podría haber imaginado y siempre estaré agradecido por las oportunidades que ha brindado", añadió.

Milner, de 40 años, rompió en febrero el récord de más encuentros en el torneo inglés después de ser titular en el duelo ante el Brentford que le permitió superar la marca de Gareth Barry.

El centrocampista, que debutó a los 16 años con el Leeds United que le convirtió en ese momento en el jugador más joven en disputar un partido de la máxima competición inglesa, jugó en equipos de la talla del Liverpool, Manchester City, Aston Villa y Newcastle United, entre otros.

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Con el Manchester City, inauguró su palmarés y consiguió dos Premier Leagues, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Community Shield.

Después de abandonar las filas de los 'Sky Blues', recaló en el Liverpool, donde además de ganarlo todo a nivel nacional, también consiguió alzarse con la Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes en 2019.

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