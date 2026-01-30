Gustavo Puerta, el que 'mueve los hilos' en el súper Racing de Santander; todo un portento

La temporada 2025/2026 ha sido más que positiva para los futbolistas colombianos. De los que han liderado la batuta entre los que militan en Europa, sale a relucir el nombre de Gustavo Puerta.

El joven centrocampista, de 22 años, ha tenido un papel fundamental en la gran campaña del Racing de Santander, escuadra que milita en la segunda división del fútbol de España. Y es que las estadísticas avalan el rendimiento del que fuera capitán de la Selección Colombia Sub-20; sus números son extraordinarios en el campo de juego.

Gustavo Puerta, volante colombiano de Racing de Santander Foto: X/@realracingclub

Una cuenta experta en medir la productividad y el rédito de los futbolistas, analizó a detalle lo que fue la participación del oriundo de La Victoria en el duelo que Racing le ganó 0-1 en Riazor a Deportivo La Coruña el pasado domingo 25 de enero; el exHull City fue el que más distancia recorrió sobre el césped, un total de 11,6 kilómetros.



"Ha estado en un excelente nivel, es un jugador muy importante para nosotros y saben que no me gusta individualizar", esas fueron las palabras de José Alberto López Meléndez, DT de Puerta, luego de ese cotejo.

Pero esta cuenta fue más allá y reveló la importancia que tiene Puerta en el 'andamiaje' del equipo. Cuando el colombiano está en cancha, Racing tiene mejor producción ofensiva, pero a su vez un gran rendimiento en el centro del campo.

💨 ¡¡11,6 KM!!



✅ Gustavo Puerta fue el racinguista que más kilómetros recorrió en el #DéporRacing pic.twitter.com/G9eMpvGUJG — Real Racing Club (@realracingclub) January 26, 2026

Entre uno de los 'items' que reveló 'Be Soccer', Puerta lidera en la estadística de pases con éxito (887), pases verticales (300) y a ellas se suman las recuperaciones en el campo rival, para un total de 73. A su vez, sus pases son indispensables en el último tercio (126) y es el tercer jugador del club con buenas entregas de balón en el área, 15.



¿Cuáles son los números de Gustavo Puerta desde que llegó al Racing de Santander?

El centrocampista 'cafetero' de 22 años arribó a las filas del club 'ibérico' en el mes de septiembre y desde allí su desempeño ha sido importante, destacado. 18 partidos, tres goles y una asistencia, es el registro de Gustavo Puerta con la camiseta de Racing de Santander, escuadra que lidera en la tabla general con 44 puntos.