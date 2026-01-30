Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "No sé si alguien defina tan bien como Muriel; qué jugador que es, pero debe ponerse en forma"

"No sé si alguien defina tan bien como Muriel; qué jugador que es, pero debe ponerse en forma"

Luis Fernando Muriel ha ido dejando buenas sensaciones con Junior, club que este 2026 tiene retos importantes. Desde el 'tiburón' alabaron al oriundo de Santo Tomás.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Fernando Muriel, jugador de Junior de Barranquilla, en la Superliga contra Santa Fe
Luis Fernando Muriel, jugador de Junior de Barranquilla, en la Superliga contra Santa Fe
Twitter de Junior de Barranquilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad