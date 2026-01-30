"No sé si alguien defina tan bien como Muriel; qué jugador que es, pero debe ponerse en forma"

Luis Fernando Muriel es una de las estrellas que engalana la Liga BetPlay I-2026. El delantero tomasino ha ido de a poco en el Junior de Barranquilla, sumando algunos minutos y dejando buenas sensaciones en el campo de juego, tras su paso por la MLS con Orlando City.

Desde que el 'tiburón' anunció su incorporación para este 2026, Alfredo Arias, timonel del elenco 'currambero', dejó claro que Muriel Fruto no estaba en forma física, pero que sin duda, su talento no estaba en discusión, que sólo es cuestión de tiempo para que esté a punto y pueda brindarle todas sus cualidades futbolísticas al vigente campeón del FPC.

Precisamente Arias volvió a referirse en las últimas horas sobre el estado físico del exAtalanta de la Serie A italiana. Reiteró que debe ponerse en forma, mas volvió a resaltar esa presencia en el área y la manera en que liquida las jugadas. El 'charrúa' tiene mucha confianza en el delantero de 34 años.

Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Junior.

"Juega bien. Yo no debería expresar esto así, y más que lo tengo ahora de jugador, pero viéndolo en el día a día, debo decir qué jugador qué es. A mí me gusta los jugadores que juegan bien, qué voy a hacer. No voy a pasar por el fútbol y dejar de decir cuando alguien (juega bien). Muriel juega bien, de la mitad para adelante juega muy bien, y cerca del arco, no sé si alguien define tan bien. Pero lo que también quiero decir es que él debe ponerse en forma, para que todo eso bien que juega, lo pueda expresar en cancha", expresó el estratega del Junior en charla con 'Espn'.



Muriel no logró hacer pretemporada con el 'rojiblanco'; no obstante, desde el 'staff' idearon una estrategia para que el talentoso artillero pueda ir soltando sus mejores movimientos en el campo de juego.

"Porque aparte es un jugador sano. Lo que a mí me da mucha esperanza es las ganas con las que él trae de jugar en Junior, lo que lo veo todos los días de esforzarse en los entrenamientos. Él desde octubre estaba sin competir y un jugador que no compitió desde octubre, y que todavía no tenía tanta competencia allá, viene un poquito descontinuado, pero como está sano, tiene ganas, nosotros hemos aprovechado lo que dije anteriormente, en vez de hacerle una pretemporada, estamos logrando en la competencia que él se vaya poniendo ( a punto) porque juega muy bien", concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido del Junior de Barranquilla?

Será este lunes 2 de febrero contra Deportivo Pereira, en condición de visitante. El balón rodará en el Hernán Ramírez Villegas a las 8:30 de la noche y el partido es válido por la cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026. Recordemos que el 'tiburón' tiene pendiente el compromiso frente a Atlético Nacional, mismo que fue aplazado por el duelo amistoso que tendrá el 'verdolaga' contra el Inter Miami de Lionel Messi en la ciudad de Medellín.