En Argentina ya le consiguieron remplazo a Sebastián Villa; se llama Luis Díaz y es colombiano

Tras la salida de Sebastián Villa de Independiente Rivadavia con destino a Boca Juniors, la 'lepra' estuvo obligado a buscar un remplazo en el menor tiempo posible, tras el inicio de la liga argentina.

El club de Mendoza sorprendió con un fichaje colombiano y promesa en nuestro país. que según la prensa del sur del continente, lo ven como figura y esperan seguir potenciándolo.

"La incorporación del futbolista colombiano Luis Ángel Díaz. El extremo de 22 años proviene del club Envigado, último campeón de la Segunda División de ese país, y se sumará al plantel que conduce Alfredo Berti tras la revisión médica correspondiente", se leyó de entrada en el medio 'TyC Sports'.



"La llegada del delantero, quien también ya formó parte del Sub-20 de Colombia, se da por la necesidad de sumar un futbolista en la parte ofensiva del equipo con similares características a las del hoy jugador del Xeneize. El nuevo atacante de la Lepra se destaca por su velocidad y habilidad, siendo un jugador de buena contextura física", destacaron en el sur del continente.

Luis Ángel Díaz AFP

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De esta manera, el futbolista colombiano firmará su contrato con Independiente Rivadavia hasta diciembre de 2028, luego de que la 'lepra' adquiriera el 70% de su ficha por un total de 200.000 dólares. "Con apenas 22 años, Ángel es de enorme potencia física, cuando arranca en velocidad es imparable, su técnica hace que en espacios reducidos también marque la diferencia", aseguró el periodista Nahuel Ferreira.

Luis Ángel Díaz y sus inicios como corredor

Luis Ángel Díaz nació en Turbo, Antioquia, y desde pequeño mostró grandes condiciones para el deporte. Antes de dedicarse al fútbol, compitió en pruebas de atletismo, especialmente en los 100 metros planos y con vallas. Aunque su mamá prefería que no se involucrara en el fútbol, él nunca dejó de soñar con convertirse en futbolista. Con el apoyo de su padre, quien también era un apasionado por este deporte, comenzó su formación cuando tenía apenas nueve años, y a partir de allí, logró ver lo que hoy en día es su profesión, logrando estar en micro ciclos de las juveniles de la Selección Colombia, ser figura de Envigado y ahora dar el importante salto en el fútbol internacional.