¿Por qué Erik Lamela fue registrado como utilero en el Monterrey de la Liga MX?

La llegada de Erik Lamela al cuerpo técnico de Monterrey junto al entrenador Matías Almeyda llamó la atención por un detalle que rápidamente se volvió viral. En la página oficial de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), el exfutbolista argentino aparece registrado como utilero, una función que no corresponde al cargo que realmente desempeña dentro del club.

La situación generó toda clase de especulaciones en redes sociales e incluso motivó numerosas publicaciones. Sin embargo, la explicación está relacionada con un requisito administrativo establecido por la Liga MX y no con las funciones que cumple el exjugador en Rayados.

Según explicó TyC Sports, "Solo hace falta entrar a la página oficial de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y analizar, uno por uno, los integrantes del cuerpo técnico de Matías Almeyda en Rayados de Monterrey".

Ficha técnica de Erik Lamela en la Federación Mexicana de Fútbol. Federación Mexicana de Fútbol.

El medio argentino también reveló el verdadero motivo del registro de Lamela y de otro integrante del cuerpo técnico: "Allí resalta Coco, que figura como español, pese a haber nacido en la localidad Carapachay, del municipio de Vicente López. Lo más curioso, sin embargo, es su puesto en el equipo de trabajo del Pelado: se desempeña verdaderamente como ayudante de campo, tal como lo hizo en Sevilla, pero no puede ser anotado así porque aún no cuenta con la licencia necesaria, según el artículo 17.1 del estatuto de la Liga MX. Lo mismo ocurre con Fabián Donelli, entrenador de arqueros".



En el caso de Lamela, el argentino no recibió la certificación debido a que actualmente está realizando el curso de director técnico UEFA Pro, el cual inició tras poner fin a su carrera como futbolista en el AEK Atenas de Grecia. El programa tiene una duración de 12 meses, por lo que, mientras obtiene la licencia correspondiente, no puede ser inscrito oficialmente como ayudante de campo.

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Lamela cerró una destacada trayectoria profesional en la que disputó 487 partidos, marcó 84 goles, repartió 76 asistencias y acumuló 28.249 minutos en clubes como Tottenham Hotspur, Sevilla, AS Roma, River Plate, AEK Atenas, Quilmes II y Tottenham U23. Además, recibió 96 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones.

Uno de los momentos más memorables de su carrera llegó en 2021, cuando conquistó el Premio Puskás gracias a un espectacular gol de rabona con la camiseta del Tottenham frente al Arsenal, una obra que quedó grabada entre las mejores anotaciones del fútbol mundial.

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Así, el curioso registro de Erik Lamela como utilero en Monterrey no responde a un cambio de funciones, sino a un requisito reglamentario mientras completa el proceso para obtener la licencia que le permitirá ejercer oficialmente como integrante del cuerpo técnico de Matías Almeyda.