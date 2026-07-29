Sebastián Oliveros no ocultó su malestar, tras la polémica con Quindío; "fue un error claro"

Continúa la pólemica tras el partido entre Tolima y Quindio por la Copa BetPlay, donde el juez central Ricardo Pabón fue el protagonista, al expulsar a dos jugadores del 'pijao': el arquero Miguel Ortega al minuto 4' y el delantero 'Cabezas' Hurtado al 71'.

Además, sobre el tiempo reglamentario, el arbitró sancionó una supuesta mano del defensor Ánderson Angulo, cuando realmente le pegó a un atacante de los locales, que desató una ola de criticas por este error arbitral, que condenó al final empate y después, la victoria de los 'cuyabros' desde la tanda de penales.

En 'Blog' Deportivo', programa de 'Blu Radio' uno de los invitados fue el técnico del Tolima, Sebastián Oliveros, quien dio su postura tras lo ocurrido a lo largo del partido, en el estadio Centenario de Armenia.

"Aún hay ese sinsabor por cómo se desarrolló todo, creo que hicimos un buen trabajo, especialmente jugando con 10 hombres. Viendo la expulsión (de Hurtado) después con el video, considero que no cumple con los parámetros y termina siendo una jugada polémica, incluso más que la situación del final. Lo del cierre sí fue un error claro (la mano), pero bueno, hay que pasar la página y ya tenemos la cabeza puesta en lo que viene", dijo de entrada.



Deportes Quindio vs. Deportes Tolima cdtolima

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- ¿Conversaron con el árbitro sobre la mano del delantero del Quindio?

"Es un tema muy complejo. Al final, que alguien admita una situación en la que pueda sacar ventaja es difícil. Ellos mismos pidieron la mano en la jugada. Uno, por experiencia, intenta hablar; me acerqué al línea y al cuarto árbitro para expresar la inconformidad, pero ustedes saben que ante este tipo de situaciones lo más fácil para un árbitro es sacar a alguien del partido".

- ¿Revisaron la jugada del otro gol del Quindío?

"Vimos el video y en la primera acción hay un contacto claro. Sin embargo, cuando no hay líneas y el ángulo de la cámara no es el adecuado, todo queda sujeto a la objetividad. No fue un tema que hubiéramos hablado o comentado en el momento. Uno percibe la jugada inicialmente y no se queda pensando en eso, pero si realmente hay una posición adelantada, debería sancionarse. Aun así, no quiero quedarme solo con esa situación; sí deja molestia porque termina afectando el trabajo de un equipo que hizo las cosas bien y también el mío, que acabo de llegar al club".

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- ¿Cómo reaccionó el club ante estas adversidades externas?

"Un poco mal, porque nos sentimos vulnerados, pero también somos conscientes de que debemos competir y seguir trabajando en cada partido. Es un grupo comprometido, que sabe cuáles son sus objetivos y que está enfocado en dar lo mejor. Estaremos fuertes para lo que viene".

- ¿Nos hemos acostumbrado al VAR?

"Creo que el VAR debería estar presente siempre. No puede utilizarse en unas rondas y en otras no. Debería existir en todas las instancias y brindar las mismas garantías para que todos los equipos compitan bajo las mismas condiciones y con la misma reglamentación".