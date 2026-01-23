En Barcelona están atentos con Linda Caicedo; "juega muy bien entre líneas, es diferencial"

El entrenador del Barcelona femenino, Pere Romeu, afirmó este viernes que la futbolista colombiana Linda Caicedo es "diferencial" en el Real Madrid, su rival de este sábado en la final de la Supercopa de España Femenina.

“El Real Madrid ha cambiado cosas, a nivel de juego Linda Caicedo juega muy bien entre líneas, que antes la veíamos más en la banda y ahora va modificando durante el partido su posición. Es una jugadora diferencial”, destacó en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará este sábado en Castellón (este de España).

Linda Caicedo en una de los entrenamientos del Real Madrid femenino previo a la final de la Supercopa de España. X de @realmadridfem

El técnico barcelonista afirmó que “siempre hay ganas de jugar contra el Real Madrid porque hay una rivalidad evidente”, pero agregó que su equipo saldrá a jugar la final “con humildad, pero con “ambición y mentalidad ganadora”.



“Me espero una final competida en la que lo táctico y lo emocional va a jugar el mismo papel porque ambas cosas son esenciales. Me espero un partido de mucho nivel porque ambos equipos estamos en un buen momento”, afirmó.

Romeu dijo que espera un partido muy similar al último de Liga F (Primera División del fútbol femenino en España) que jugaron en Montjuïc, donde el Barcelona ganó 4-0.

“Creo que fuimos superiores y tuvimos el control del juego, pero a nivel de resultado nos fuimos en los minutos finales. Íbamos 2-0 y Cata (Coll) paró un penalti, tuvieron un tiro al palo, Cata hizo otra parada... Los dos equipos hicimos buenas cosas”, apuntó.

El técnico catalán también valoró la capacidad de su rival para pasar de una presión alta a bajar el bloque con rapidez: “Una de las cosas que hace bien el Real Madrid es la buena capacidad para presionar arriba y replegar, son difíciles de atacar”.

“Es un gran equipo, juegan un gran fútbol y tienen buenas futbolistas. Vamos a intentar llevarlo a nuestro terreno. Vamos a tener momentos donde nos va a correr, es posible que tengamos una pérdida en campo rival y salgan al contraataque. Nos van a querer someter en campo propio y debemos tener la humildad de defendernos bien”, analizó.

“Ya demostramos en la semifinal que el equipo está preparado para estar sin balón, va a ser un partido de gran nivel y si hacemos las cosas bien estaremos más cerca de merecer ganar”, aseguró.

Aunque Romeu habló de la motivación de jugar contra el conjunto merengue, también apuntó que hay un componente propio. “Algo que tiene este equipo es que todos los partidos que juega los quiere ganar, y vamos a intentar hacer el partido que queríamos hacer ante cualquier equipo”, explicó.

Romeu, que hace un año que ganó su primer título como entrenador del Barcelona, hizo un balance. “A más partidos vas cogiendo más experiencia, interpretando más rápido las cosas, tomas decisiones con mayor facilidad... Tengo mucha ilusión y motivación de que este pueda ser el primer título de la temporada otra vez. Nos daría es empujón para afrontar lo que resta”, concluyó.

Linda Caicedo en Barcelona vs. Real Madrid femenino por la Liga F. Getty