SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Colombianos en el exterior  / En Barcelona están atentos con Linda Caicedo; "juega muy bien entre líneas, es diferencial"

En Barcelona están atentos con Linda Caicedo; "juega muy bien entre líneas, es diferencial"

Desde el 'azulgrana' analizaron a Linda Caicedo, gran figura del Real Madrid femenino, todo previo a la gran final de la Supercopa femenina de España. El partido será este sábado.

Por: EFE
Actualizado: 23 de ene, 2026
Linda Caicedo, delantera del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera del Real Madrid femenino.
Foto: X/@realmadridfem

