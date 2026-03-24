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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Galatasaray tomarían medidas con Yaser Asprilla; el colombiano no ha estado a la altura

En Galatasaray tomarían medidas con Yaser Asprilla; el colombiano no ha estado a la altura

Yaser Asprilla ha sido tema de conversación en la prensa de Turquía, y todo se ha debido a su rendimiento desde que llegó al Galatasaray procedente del Girona.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Yaser Asprilla, extremo colombiano del Galatasaray.
Yaser Asprilla, extremo colombiano del Galatasaray.
Getty

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