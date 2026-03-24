En Galatasaray tomarían medidas con Yaser Asprilla; el colombiano no ha estado a la altura

Yaser Asprilla, hasta el momento, no ha impresionado del todo en Galatasaray. Así ha reseñado la prensa deportiva en Turquía el desempeño del extremo colombiano en el elenco de Estambul, que tomaría medidas cruciales sobre su futuro deportivo.

El futbolista oriundo de Bajo Baudó, y de 22 años, fichó esta campaña por los 'leones' cedido procedente desde el Girona español. Yaser llegó a la escuadra que dirige Okan Buruk bajo muchas expectativas por el fútbol que podría aportar por la banda, además, de que ha tenido proceso en la Selección Colombia; esto último fue un plus para que finalmente inclinaran la balanza por él. No obstante, unos meses después tras su incorporación, el formado en la cantera de Envigado Fútbol Club ha dejado muchas dudas sobre su rendimiento.

En Turquía dicen que no ejercerán su opción de compra

Yaser Asprilla debutó con Galatasaray. Getty

Partiendo del punto anterior, se leyó en la página web del medio 'Sporx' que Galatasaray no mantendrá al colombiano en sus filas, más allá del vínculo contractual establecido.



El extremo colombiano del Galatasaray, Yaser Asprilla, cedido por el Girona con opción de compra durante el mercado de fichajes a mitad de temporada, no ha cumplido con las expectativas", se leyó en primera instancia en el tabloide anteriormente citado.

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A continuación, se refirieron a los números que ha tenido Asprilla desde su arribo a la escuadra turca; indicando que no ha marcado ningún gol y que sólo ha contribuido con una asistencia.

"El jugador de 22 años, que ha disputado siete partidos con el elenco aurirojo, no ha contribuido con gol", precisaron.

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Y por último, en 'Sporx' hicieron hincapié en que desde las toldas del Galatasaray no ejercerán la opción de compra por el exWatford.

"Además, se ha confirmado que la opción de compra de Asprilla no se ejercerá. No ha sido convocado a la Selección Colombia", concluyeron.



¿Por cuánto tiempo firmó Yaser Asprilla en Galatasaray?

El extremo 'cafetero' llegó a los 'leones' bajo la modalidad de cesión por seis meses y sin costo de préstamo. El acuerdo, según reveló la prensa internacional, incluyó una opción de compra condicionada por los objetivos, de acuerdo a su rendimiento en el club.

"Sigo al Galatasaray desde muy pequeño. Soy consciente que he llegado a un club muy grande. Me hablaron de un proyecto muy bonito. También hablé con Dávinson (Sánchez). Gracias a mi talento, tuve el honor de venir aquí", había dicho el extremo chocaono luego de su debut con el 'galata' en el fútbol de Turquía.

Yaser Asprilla y Dávinson Sánchez, jugadores colombianos, en medio de un entrenamiento en Galatasaray Getty Images