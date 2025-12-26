James Rodríguez estaría cerca de un nuevo club; "se puede arreglar antes de fin de año"

James Rodríguez está en busca del equipo número 13 de su carrera. Envigado, Banfield, Porto, AS Monaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y Club León han gozado de su talento y calidad. Sin embargo, donde más destellos de magia ha mostrado es en la Selección Colombia, donde es líder, capitán, titular y referente.

En 2026, tendrá el reto mayor con la 'tricolor' que es el Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Razón por la que su afán de conseguir un club, tras su salida de la 'fiera', es grande. Y es que como siempre lo ha expresado el entrenador, Néstor Lorenzo, "necesita que sus dirigidos lleguen con minutos y en buen estado de forma para poder rendir".

Bajo ese contexto, surgió una información con relación al futuro del '10' del combinado patrio. Desde Gol Caracol pudimos conocer que "James Rodríguez y Columbus Crew de la MLS es un tema que se puede arreglar antes de fin de año". Allí, en la actualidad, no hay colombianos en la nómina, pero el más recordado es Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien dejó huella.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, estará en el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP

El delantero, quien juega en Real Betis, de España, jugó 7.917 minutos con dicha escuadra, repartidos en 36 compromisos, donde marcó 58 goles y brindó 26 asistencias. Además, ganó la MLS Conference Cup, MLS Cup y Leagues Cup. De esa manera, dejó las puertas abiertas para los colombianos y, en esta ocasión, podría darse el arribo del volante cucuteño, de 34 años.



Recordemos que la Selección Colombia quedó en el grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. Justamente, su debut será el 17 de junio, a las 9:00 de la noche (Hora de Colombia) y con transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, Gol Caracol y DITU, contra los uzbekos.