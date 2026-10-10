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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Falcao García disfrutó de su vuelta a las canchas, con gol incluido; "tremendo pase, crack"

Falcao García disfrutó de su vuelta a las canchas, con gol incluido; "tremendo pase, crack"

A través de redes sociales, el delantero colombiano, Falcao García, se pronunció sobre lo vivido en el partido de leyendas de Manchester United, al que fue invitado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Falcao García, delantero colombiano, en el partido de leyendas de Manchester United
Falcao García, delantero colombiano, en el partido de leyendas de Manchester United
Instagram de The Rivalry Returns

Radamel Falcao García volvió a ser noticia en el fútbol internacional. El delantero colombiano participó en el partido de leyendas del Manchester United frente a North London Legends, en Yakarta, Indonesia, y celebró un gol que despertó la nostalgia entre los aficionados.

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Tras el encuentro, el ‘Tigre’ también intercambió mensajes con Antonio Valencia, quien le dio la asistencia para su anotación. Aunque el equipo de los históricos de los ‘Red Devils’ cayó 3-2, el atacante samario dejó su huella con una definición de zurda dentro del área, después de recibir un pase del exfutbolista ecuatoriano.

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La respuesta de Falcao García a Antonio Valencia

Después del compromiso, Valencia publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la oportunidad de compartir cancha con el colombiano y resaltó tanto su talento como su calidad humana.

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"Increíble jugar con Falcao. Para mí es un honor compartir cancha con él. Un crack como jugador, pero como persona, ¡mucho mejor!", escribió el exjugador del Manchester United.

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Falcao no tardó en responderle y también le dedicó unas palabras de admiración, recordando además la asistencia que terminó en gol.

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"El gusto es mío, Antonio Valencia, qué honor compartir cancha contigo. ¡Tremendo pase, crack!", contestó el delantero colombiano.

Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Manchester United de leyendas
Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Manchester United de leyendas
Instagram de The Rivalry Returns

El intercambio entre ambos excompañeros llamó la atención de los seguidores, que celebraron el reencuentro de dos futbolistas que compartieron una etapa en el fútbol inglés.

Falcao García, entre los invitados por Manchester United al partido de leyendas
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Elogios para Falcao García en su regreso a las canchas; "un honor compartir con un crack"

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