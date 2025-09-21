Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Fernebahçe extraña a Jhon Durán? Ni el primer gol de Marco Asensio alcanzó: 1-1 contra Kasimpasa

Este domingo, en juego válido por la Superliga de Turquía, el Fernebahçe apenas pudo sumar un punto en su visita al Kasimpasa. El colombiano Jhon Durán sigue ausente por lesión.

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2025
Marco Asensio y Jhon Durán, jugadores del Fernebahçe.
Fernebahçe.

