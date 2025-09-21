¿Fernebahçe extraña a Jhon Durán? Ni el primer gol de Marco Asensio alcanzó: 1-1 contra Kasimpasa

El internacional español Marco Asensio marcó su primer tanto con su nuevo equipo, el Fenerbahce, pero ello no le permitió obtener la victoria en el campo del Kasimpasa (1-1) en partido de la sexta jornada de la liga turca.

El exjugador de Mallorca, Espanyol, Real Madrid, PSG y Aston Villa, debutó el pasado domingo ante el Trabzonspor al jugar ocho minutos y por fin pudo entrar en el equipo inicial del técnico italiano Domenico Tedesco.

Y no tardó Asensio en estrenar su capítulo anotador en la Liga turca, tan solo tres minutos, pero pese a ello y a que el rival se quedó con un hombre menos al borde del descanso por expulsión de Cafu, el Kasimpasa, dirigido por el georgiano Shota Arveladze, logró empatar a los 64 minutos con un tanto del bosnio Haris Hajradinovic.

El Fenerbahce, que ha enlazado dos empates seguidos, es tercero empatado con el Goztepe y a tres puntos del Galatasaray, líder en solitario con pleno de cinco victorias en los partidos que ha disputado.