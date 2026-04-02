Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Figura colombiana y la autocrítica por su nivel en Liga MX; "Sé que puedo dar más"

Figura colombiana y la autocrítica por su nivel en Liga MX; "Sé que puedo dar más"

Un futbolista colombiano habló con la prensa sobre su presente, dejando en claro que le falta mucho para mostrar su mejor repertorio. ¿De quién se trata?

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
Comparta en:
Pelota de la Liga MX.
Pelota de la Liga MX.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad