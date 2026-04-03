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Gol Caracol  / Atlético de Madrid vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Liga de España

Atlético de Madrid vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Liga de España

Se viene un nuevo duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona, esta vez por una nueva jornada de la Liga de España. ¡Prográmese y no se pierda este buen compromiso!

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este sábado en la Liga de España.
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este sábado en la Liga de España.
Fotos: AFP

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