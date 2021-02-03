Gol Caracol Jonathan Copete
Jonathan Copete
Futbolista profesional colombiano, actual extremo izquierdo del Santos FC
-
Ganó la Copa Libertadores con Nacional y a los 37 sigue vigente; "gozo el fútbol de barrio"
Después de finalizar sus laureadas carreras, con una Copa Libertadores incluida, para muchos es imposible desligarse del balón y esta es una prueba de ello.
-
Vea el gol de Jonathan Copete, en el Nacao Regatiana y ASA, en la gran final del Campeonato Alagoano
Luego de un rebote que terminó en los pies de Jonathan Copete, fue el mismo colombiano que remató con el arco a su disposición para poner el 1-0 final a favor de Regatiana, que se coronó campeón.
-
Vea el gol de Jonathan Copete hoy, Bahía vs Tombense, por la Serie B de Brasil
El experimentado delantero fue el autor del tercer tanto de su equipo, este sábado, al minuto 86 del encuentro.
-
Hugo Rodallega tendrá un compañero colombiano en el Bahía: el club anunció a Jonathan Copete
El extremo llega al conjunto de la Serie B de Brasil, tras su paso por el Avaí del mismo país.
-
Jonathan Copete tomó una decisión: renovó su contrato con el Avaí, de Brasil
El delantero colombiano sonó con fuerza en los recientes días, para reforzar a dos equipos del fútbol de nuestro país.
-
Jonathan Copete sigue enamorando a los hinchas Avaí con goles: anotó en el 1-1 contra Vitória
El colombiano ganó en velocidad, realizó un espectacular enganche, se quitó la marca y sacó un potente remate.
-
Jonathan Copete marcó un golazo de 'palomita' con Avaí, en la segunda división del fútbol brasileño
¡Qué bien cabeceó! El colombiano fue el autor del único tanto del partido, dándole la victoria a su equipo sobre GD Brasil.
-
Con velocidad y potencia, así llegó el gol de Jonathan Copete con Avaí, en la segunda división de Brasil
El colombiano colocó el 2-0 final frente a Londrina, luego de una jugada de contraataque que supo definir de la mejor manera contra el portero rival.
-
Jonathan Copete está imparable en Brasil: golazo en la victoria, 0-2, de Avaí sobre Sampaio Correa
El jugador colombiano volvió a anotar, fue unas de las figuras y tiene encantados a los hinchas del cuadro brasileño.
-
Jonathan Copete, a pura velocidad y definición con un 'latigazo': así fue su gol en Brasil
El jugador colombiano se comienza a destacar en el equipo brasileño y este jueves anotó su primer tanto.