Gol Caracol  / Jonathan Copete

Jonathan Copete

Futbolista profesional colombiano, actual extremo izquierdo del Santos FC

  • Jonathan Copete, campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016, celebra su título conseguido en la Copa Trinche
    Jonathan Copete, campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016, celebra su título conseguido en la Copa Trinche
    Cortesía
    Colombianos en el exterior

    Ganó la Copa Libertadores con Nacional y a los 37 sigue vigente; "gozo el fútbol de barrio"

    Después de finalizar sus laureadas carreras, con una Copa Libertadores incluida, para muchos es imposible desligarse del balón y esta es una prueba de ello.

  • Jonathan Copete, marcando el gol del triunfo y título para Nacao Regatiana en el Campeonato
    Jonathan Copete, marcando el gol del triunfo y título para Nacao Regatiana en el Campeonato
    Foto: Twitter de @NacaoRegatiana.
    Colombianos en el exterior

    Vea el gol de Jonathan Copete, en el Nacao Regatiana y ASA, en la gran final del Campeonato Alagoano

    Luego de un rebote que terminó en los pies de Jonathan Copete, fue el mismo colombiano que remató con el arco a su disposición para poner el 1-0 final a favor de Regatiana, que se coronó campeón.

  • Jonathan Copete
    Jonathan Copete celebra gol con sus compañeros - Foto: Bahía Oficial
    Colombianos en el exterior

    Vea el gol de Jonathan Copete hoy, Bahía vs Tombense, por la Serie B de Brasil

    El experimentado delantero fue el autor del tercer tanto de su equipo, este sábado, al minuto 86 del encuentro.

  • Jonathan-Copete
    Jonathan Copete, nuevo refuerzo del Bahía
    Twitter: @ECBahia
    Colombianos en el exterior

    Hugo Rodallega tendrá un compañero colombiano en el Bahía: el club anunció a Jonathan Copete

    El extremo llega al conjunto de la Serie B de Brasil, tras su paso por el Avaí del mismo país.

  • Celebración de Jonathan Copete, tras su gol con Avaí
    Celebración de Jonathan Copete, tras su gol con Avaí
    Instagram @jonathancopetevalencia
    Colombianos en el exterior

    Jonathan Copete tomó una decisión: renovó su contrato con el Avaí, de Brasil

    El delantero colombiano sonó con fuerza en los recientes días, para reforzar a dos equipos del fútbol de nuestro país.

  • Celebración de Jonathan Copete, tras su gol con Avaí
    Celebración de Jonathan Copete, tras su gol con Avaí
    Instagram @jonathancopetevalencia
    Colombianos en el exterior

    Jonathan Copete sigue enamorando a los hinchas Avaí con goles: anotó en el 1-1 contra Vitória

    El colombiano ganó en velocidad, realizó un espectacular enganche, se quitó la marca y sacó un potente remate.

  • Jonathan-Copete-Avaí.jpg
    Jonathan Copete celebrando anotación
    - Fuente: Twitter
    Colombianos en el exterior

    Jonathan Copete marcó un golazo de 'palomita' con Avaí, en la segunda división del fútbol brasileño

    ¡Qué bien cabeceó! El colombiano fue el autor del único tanto del partido, dándole la victoria a su equipo sobre GD Brasil.

  • Jonathan Copete, con la camiseta de Avaí
    Jonathan Copete, con la camiseta de Avaí
    Instagram de @jonathancopetevalencia
    Colombianos en el exterior

    Con velocidad y potencia, así llegó el gol de Jonathan Copete con Avaí, en la segunda división de Brasil

    El colombiano colocó el 2-0 final frente a Londrina, luego de una jugada de contraataque que supo definir de la mejor manera contra el portero rival.

  • Jonathan Copete, con la camiseta de Avaí
    Jonathan Copete, con la camiseta de Avaí
    Instagram de @jonathancopetevalencia
    Colombianos en el exterior

    Jonathan Copete está imparable en Brasil: golazo en la victoria, 0-2, de Avaí sobre Sampaio Correa

    El jugador colombiano volvió a anotar, fue unas de las figuras y tiene encantados a los hinchas del cuadro brasileño.

  • Jonathan Copete
    Jonathan Copete - Foto: Avaí
    Avaí
    Colombianos en el exterior

    Jonathan Copete, a pura velocidad y definición con un 'latigazo': así fue su gol en Brasil

    El jugador colombiano se comienza a destacar en el equipo brasileño y este jueves anotó su primer tanto.

Lo más visto
Pelea entre jugadores de Barranquilla FC y Caimanes, por la Liga de Fútbol del Atlántico.
Pelea entre jugadores de Barranquilla FC y Caimanes, por la Liga de Fútbol del Atlántico.
Foto: Pantallazo de X.
Fútbol Colombiano

Batalla campal en partido del fútbol colombiano; puños, patadas, empujones y más

Polémica situación se vivió en duelo del fútbol colombiano, en el marco por la gran final de la Liga de fútbol del Atlántico. Terminaron a los golpes y más.

Endrick, delantero brasileño, en un partido del Real Madrid, por La Liga de España
Endrick, delantero brasileño, en un partido del Real Madrid, por La Liga de España
AFP
Gol Caracol

Endrick dijo 'adiós' a Real Madrid y fue presentado en su nuevo club; "la Navidad llegó antes"

Ante la falta de minutos en el conjunto 'merengue' y buscando continuidad, pensando en el Mundial 2026, Endrick tomó la decisión de cambiar de aires.

Carlos Bacca quiere seguir en Junior de Barranquilla en 2026.jpg
Carlos Bacca, dispuesto a seguir en Junior de Barranquilla.
Foto: @goleador70.
Fútbol Colombiano

Carlos Bacca se niega al retiro: rechazaría dinero para que Junior le renueve contrato

El delantero atlanticense de 39 años de edad quiere seguir defendiendo la camiseta rojiblanca, a pesar de que una lesión lo tiene afuera de las canchas.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.
AFP
Gol Caracol

Diego Simeone, más de una década en Atlético de Madrid y todavía falta más

Este 23 de diciembre es una fecha especial tanto para Diego Simeone como Atlético de Madrid. El entrenador argentino ha liderado con 'garra' a los 'colchoneros'.

Cristiano Ronaldo: rivales de Portugal en Mundial 2026 tras sorteo de grupos.jpg
Cristiano Ronaldo ya tiene rivales para el Mundial 2026.
Foto: FPF.
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo y un nuevo 'juguete'; compró un 'búnker' al que casi es imposible de acceder

La vida del portugués siempre se ha caracterizado por estar llena de lujos. En esta ocasión, le sumó un ostentoso búnker al que solo se puede ingresar por barco privado o hidroavión.

Atlético Nacional vs. Millonarios, por Copa Sudamericana 2026, fecha y hora.jpg
Nacional y Millonarios se enfrentará en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.
Foto: Atl. Nacional.
Gol Caracol

Confirman fecha y hora para Nacional vs. Millonarios, en Medellín, por Copa Sudamericana

La programación del clásico de eliminación directa entre escuadras colombianas fue anunciada por la Conmebol, ente organizador del torneo continental.

Marino Hinestroza, se dilata su llegada a Boca Juniors.jpg
Marino Hinestroza aún no es firmado por Boca Juniors.
Foto: Atl. Nacional.
Colombianos en el exterior

Alarma en Argentina por Marino Hinestroza: “Traspaso a Boca Juniors se enfrió”

Desde la prensa del sur del continente americano se lanzó el campanazo de alerta sobre el futbolista colombiano, pues su anunciado el fichaje aún no se ha concretado.

Washington Aguerre, arquero uruguayo
Washington Aguerre, arquero uruguayo
Foto: X/@DIM_Oficial
Fútbol Colombiano

Washington Aguerre y su mensaje de despedida para Medellín: "Me voy con la frente en alto"

El arquero uruguayo dejó unas palabras en sus redes sociales luego de confirmarse su marcha del Medellín. Washington Aguerre no se guardó nada.

Selección de España en uno de los partidos al Mundial 2026.
Selección de España en uno de los partidos al Mundial 2026.
AFP
Gol Caracol

"Están Argentina y Francia, pero España también es favorita para el Mundial 2026"

Desde España afirmaron que "no es exagerado" considerar a la 'roja' como gran candidata para ganar el Mundial 2026. ¡Atención a quién pronunció estas palabras!