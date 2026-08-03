Gustavo Puerta recibió malas noticias en Racing de Santander; ¡no hay marcha atrás!

El Racing de Santander ha oficializado este lunes el traspaso del extremo gambiano Suleiman Cámara al Slovan Bratislava, equipo que actualmente disputa la fase previa de la Liga de Campeones bajo las órdenes del exfutbolista de Barcelona y Manchester City, Yaya Touré.

El atacante, de 24 años, cierra así una etapa de dos temporadas en el club cántabro, periodo en el que sumó siete goles y cinco asistencias, además de proclamarse campeón de la Segunda División y lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol español la pasada campaña.

A través de un comunicado oficial, la entidad ha agradecido al jugador "su compromiso y esfuerzo, tanto dentro como fuera del campo", al tiempo que le ha deseado el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales y personales.

🫱🏻‍🫲🏼 Racing y SK Slovan de Bratislava acuerdan el traspaso de Suleiman



El extremo gambiano se despide tras dos temporadas y 60 encuentros oficiales como verdiblanco



💚 ¡Muchas gracias, Suli!



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De esta manera, Gustavo Puerta se queda sin importante compañero de cara a la siguiente temporada. Y es que, aunque se habla de una posible salida para el colombiano en este mismo mercado de fichajes, todavía pertenece al cuadro español, en el cual es una de las principales figuras.



¿Qué pasará con Gustavo Puerta en este mercado?

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Gustavo Puerta vive uno de los momentos más importantes de su carrera tras consolidarse con el Racing de Santander y dejar una grata impresión con la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos y, aunque continúa vinculado al conjunto español, su continuidad está en duda de cara al cierre del mercado de fichajes. Desde el club mantienen la postura de negociar únicamente por una oferta cercana a los 20 millones de euros.

El principal interesado en hacerse con los servicios del volante colombiano es el Bolonia de Italia, que ya habría presentado una propuesta cercana a los 16 millones de euros. Sin embargo, el Racing rechazó ese primer acercamiento al considerar insuficiente la oferta. Además del conjunto italiano, medios especializados también han vinculado a Puerta con equipos como Atalanta, Roma y Lazio, mientras que otros clubes europeos siguen de cerca su evolución tras la Copa del Mundo. El Bayer Leverkusen, además, conserva el 50 % de sus derechos económicos, un factor que también influye en cualquier negociación.

Gustavo Puerta en la vuelta a los entrenamientos con Racing de Santander. Foto oficial de Racing de Santander

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En cuanto a su valoración, el mercado ofrece diferentes referencias. El portal especializado Transfermarkt lo tasa actualmente en 10 millones de euros, aunque el Racing de Santander solo contempla una venta por una cifra cercana a los 20 millones de euros.