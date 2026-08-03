Tadej Pogacar va por uno de los pocos récords que le faltan; su equipo lo confirmó

El UAE Team Emirates-XRG confirmó el regreso del esloveno, Tadej Pogacar, reciente campeón del Tour de Francia y su corredor insignia, a La Vuelta de España siete años después de su última participación.

El flamante pentacampeón del Tour será el hombre a batir y tratará de hacerse con la única ronda que le falta en su dilatado palmarés, una prueba en la que no participaba desde su debut en 2019, cuando concluyó en tercera posición y consiguió tres victorias de etapa.

El esloveno encabezará una alineación "equilibrada y experimentada", con la que el equipo emiratí busca consolidar los éxitos del Tour de Francia. Junto a él, correrán sus compañeros João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira, según informó el equipo UAE Team Emirates-XRG en un comunicado.

La 81.ª edición de La Vuelta arrancará el 22 de agosto con una contrarreloj individual en Mónaco antes de atravesar Francia y Andorra rumbo a España, donde concluirá el 13 de septiembre en la ciudad de Granada.



Se prevé que el recorrido sea uno de los más duros de los últimos años, con siete finales en alto, dos contrarrelojes individuales y 3.275 kilómetros de competición antes de alcanzar la etapa final en la ciudad nazarí.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026 AFP

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Junto a Pogacar, el joven español Pablo Torres debutará en una Gran Vuelta tras una sólida campaña en 2026 en un equipo que estará dirigido por los directores deportivos Marco Marcato, Manuele Mori y Tomas Gil.

“Me emociona anunciar que regreso a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver”, afirmó Pogacar.

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“La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y la Vuelta será un objetivo importante. El equipo es fuerte y esperamos lograr buenos resultados”, concluyó el campeón esloveno.