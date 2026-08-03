Robert Lewandowski, motivo de elogios y más en Estados Unidos; se llevó importante reconocimiento

Robert Lewandowski fue designado este lunes como el mejor jugador de la jornada 19 en la Major League Soccer (MLS) por su doblete en la victoria del Chicago Fire ante el Charlotte FC (2-1), según anunció la liga norteamericana.

Fueron los primeros goles del delantero polaco con la camiseta de su nuevo club, en un partido en el que también debutó ante su público. Luego de haber sido parte del 'cojunto azulgrana' tras cuatro temporadas. Su estreno en la liga extranjera como goleador llegó al minuto 20, segundos después de que el Charlotte FC se adelantara en el marcador, gracias a un potente disparo cruzado desde la frontal.

Lewandowski anotó el tanto de la victoria en la segunda mitad, cuando finalizó con clase una buena combinación dentro del área. Dicho partido fue la primera victoria del polaco en la MLS, tras sufrir dos derrotas, contra el Inter Miami del astro Argentino Lionel Messi, y el New York City.

Robert Lewandowsky llegó al Chicago Fire tras concluir su contrato con el Barcelona al término de la pasada temporada. El equipo de Chicago Fire ocupa la cuarta posición en la Conferencia Este, con 29 puntos, once menos que el líder, el Nashville, pero con un partido menos disputado. En la tercera posición se encuentra el New England Revolution con 30 puntos, y el Inter de Miami de Lionel Mesi y compañia es segundo con 38 tantos.



Robert Lewandowski Chicago Fire - Foto: Chicago Fire

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Al finalizar el encuentro, el atacante polaco se mostró visiblemente satisfecho por estrenar su cuenta anotadora ante sus nuevos aficionados. Lewandowski declaró ante los medios que se encuentra en un proceso de adaptación óptimo al ritmo físico de la MLS y destacó el gran recibimiento que ha tenido por parte de sus compañeros de equipo.

El impacto de Lewandowski va mucho más allá de las canchas, ya que su llegada ha relanzado la asistencia de público al Soldier Field y ha posicionado al Chicago Fire en el foco del fútbol extrangero. La directiva del club confía en que la experiencia del polaco en la élite europea sea el factor diferencial para consolidar el proyecto de la franquicia en los próximos años.